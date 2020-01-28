«طرق دبي»: مخالفة «سالك» لا تشترط الرسالة النصية

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مخالفة نظام التعرفة المرورية «سالك» المتعلقة بالمرور عبر بواباته من غير رصيد كاف في حساب العميل، مخالفة صحيحة، حتى إذا لم تصل للعميل رسالة نصية تنبهه إلى ضرورة تعبئة الرصيد قبل انتهاء المدة المسموح بها للمرور من غير رصيد.

وتلقت «الإمارات اليوم» شكاوى واستفسارات عدة حول فرض غرامات مالية عليهم بسبب مخالفة نظام «سالك»، دون أن يتلقوا رسالة نصية تحذرهم من انتهاء رصيد البطاقة.

وتحرر مخالفه بقيمة 50 درهماً في حال مرور المركبة من خلال بوابة سالك من غير رصيد كاف في حساب سالك لتغطية رسوم العبور، وعدم تعبئة الرصيد في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ الرحلة، وتسجل مخالفة واحدة يومياً كحد أقصى للمركبة حتى إذا عبرت البوابات مرات عدة خلال اليوم.

وتشرح البيانات والمعلومات الصادرة عن الهيئة بكل وضوح أنه ليس بالضرورة أن تصل رسائل نصية عند انتهاء الرصيد في حساب العميل، مؤكدة أن العميل مسؤول عن التأكد من أن البطاقة مفعلة وأن لديه الرصيد الكافي في حسابه لتغطية رسوم عبور البوابات التي يعبرها، لاسيما أن هناك طرقاً معلومة لإمكانية التحقق من وجود رصيد كاف.

في الوقت نفسه يتيح النظام للعملاء إمكانية الاعتراض على المخالفات في حال اعتقادهم لأنها غير صحيحة عن طريق تقديم شكوى عبر تطبيق سالك الذكي على الهواتف المتحركة، أو موقع سالك www.salik.gov.ae، أو الاتصال على رقم سالك المجاني 800 (72545) أو زيارة أقرب مركز خدمة تسجيل المركبات.

وأكدت الهيئة أنه وفقاً للنظام المعمول به، فإنه يمكن الاعتراض على المخالفات التي تم تحريرها خلال 120 يوماً، حتى لو تم دفعها، حيث تقوم الهيئة بإعادة مبلغ المخالفة إذا كانت نتيجة الاعتراض لصالح العميل.

ويمكن الاطلاع على مخالفات سالك عبر تطبيق سالك الذكي على الهواتف المتحركة، أو موقع سالك، أو موقع شرطة دبي في حال كانت المركبة مسجلة في دبي، وفي حال كانت المركبة مسجلة في أي إمارة أخرى فيمكن الاطلاع على المخالفات على موقع شرطة أبوظبي.