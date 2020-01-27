بالصور .. تسجيل طلبات العمل بـ"الفيديو جيم" في "توظيف 2020"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي



شاركت مجموعة شركات "إيدج" المتخصصة في الدفاع والأمن ومجالات أخرى، في فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض التوطين الرائد في الدولة "توظيف 2020"، الذي افتتحه اليوم وزير التسامح، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بفكرة "غير مسبوقة" لتسهيل عملية تسجيل طلبات المواطنين الباحثين عن فرص عمل، ضمن قاعدة بيناتها الوظيفية، تعتمد على مجموعة ألعاب إلكترونية "فيديو جيم"، مصممة بتقنية الواقع الافتراضي.

وأتاحت المجموعة - التي تضم نحو 25 شركة - أربعة من أجهزة الألعاب الإلكترونية، في منصتها بالمعرض ليستخدمها المواطنون الباحثون عن فرص وظيفية قبل التسجيل للوظائف المعروضة، بهدف مساعدتهم في التعرف على ميولهم وتوجهاتهم المهنية، كخطوة أولى قبل التقدم بطلبات التوظيف، وأيضاً التعرف على أهم القطاعات والوظائف التي تناسبهم، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة وهي استقبال طلبات التوظيف.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في مجموعة "إيدج"، خالد البريكي: "خصصنا 4 ألعاب يسجل من خلالها المواطنون الباحثون عن عمل، لإيجاد طرقاً جديدة للتواصل واستقطاب العقول الشابة، لاسيما وأن هذه الالعاب تمثل نوعاً من المرح في عملية التوظيف، كما أنها مرتبطة بطبيعة الشواغر المطروحة، وتمكننا من معرفة قدرات المتقدم للشاغر الوظيفي، حيث أنها تتضمن الواقع الافتراضي والعاب استراتيجية توضح كيفية القدرة على اتخاذ القرار والتكيف مع كافة التحديات الموجودة".

ويستقبل معرض "توظيف" الباحثين عن فرص عمل وتدريب، من مواطني الدولة فقط، مجانا حتى 29 يناير المقبل على أن يكون الدخول بالأوراق الثبوتية (بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز السفر وخلاصة القيد)، فيما يخصص فترته الصباحية غدا (الثلاثاء) من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا للزائرات الإناث فقط، على أن يواصل استقباله لجميع الزوّار من الجنسين حتى السابعة مساءً.