3 مركبات ذكية لرصد مخالفات مواقف الشارقة قريباً

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن الانتهاء من الفترة التجريبية لسيارات ذكية مزودة بمعدات وتقنيات لعمليات التشديد على أماكن الاصطفاف العامة في الشارقة بشكل رقمي في خطوة استثنائية لمساعدة موظفي فرق التفتيش، البالغ عددهم 180 موظفاً، في رصد تجاوزات المواقف، لافتة إلى تدشين ثلاث سيارات للمسح الرقمي، تعد الأولى من نوعها في المنطقة قريباً.

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة المواقف العامة، علي أحمد أبوغازيين، لـ«الإمارات اليوم» أن البلدية انتهت من إدخال جميع الكودات لأرقام المركبات في الدولة إلى ثلاث سيارات ذكية سيتم استخدامها في بداية الربع الثاني من العام الجاري لرصد تجاوزات مواقف الإمارة.

وتابع أن السيارات الذكية تعمل حالياً في الميدان وترصد التجاوزات بشكل تجريبي دون تسجيل المخالفات على أصحابها، للتأكد من صحة إدخال كودات اللوحات، مشيراً إلى أن الانطلاقة الفعلية للمركبات الثلاث ستكون في بداية الربع الثاني، وسترصد جميع التجاوزات وتحرير المخالفات وإدخالها للنظام بشكل رقمي.

وأوضح أبوغازيين أن البلدية ارتأت أن تكون فترة التجربة طويلة لتقليل نسبة الأخطاء في رصد التجاوزات والمخالفات التي قد تحصل مستقبلاً، مشيراً إلى أن كل سيارة ذكية يمكنها رصد نحو 3000 مركبة في الساعة، والتأكد ما إذا تمت عملية الدفع أم لا.

وأكد أن السيارة الجديدة ستساعد إدارة المواقف العامة والمفتشين على توفير كثير من الوقت والجهد لفرق التفتيش لحل مشكلات الاصطفاف، مشيراً إلى أن عدد المواقف في الإمارة يبلغ 40 ألف موقف، ما يحتاج إلى تقنيات جديدة لرصد التجاوزات وتنظيم آليات الوقوف فيها.

وأوضح أن السيارة الذكية ستمسح عدداً كبيراً من المركبات بزمن قصير، لافتاً إلى أن الطقس في دولة الإمارات خصوصاً في الصيف حار، ما جعل الإدارة تعمل على ابتكار وإضافة هذه السيارة للتخفيف على المفتشين التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير.

وأفاد بأن السيارة الذكية مزودة بعدد من الكاميرات والحساسات لرصد انتهاكات الاصطفاف، مع توفير البيانات والإحصاءات عن النسبة المئوية لعمليات الاصطفاف ووقتها، مع معدلات استخدام وسائل الدفع المختلفة.

- السيارات الذكية تعمل حالياً وترصد التجاوزات بشكل تجريبي دون تسجيل المخالفات.