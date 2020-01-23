بلدية دبا الفجيرة تسجل 213 مخالفة بناء العام الماضي

المصدر: سمية الحمادي - دبا الفجيرة

أفادت بلدية دبا الفجيرة، بأنها نفذت 3892 جولة تفتيشية خلال العام الماضي، سجلت خلالها 213 مخالفة بناء على أصحاب مشروعات لم يلتزموا بالاشتراطات الخاصة بالعمل، مشيرةً إلى أن المخالفات تضمنت عدم صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل، وإنشاء مظلات أو كرفانات من دون ترخيص خارج حدود الأرض.

وشملت المخالفات عمل صيانة من دون ترخيص، ورمي المخلفات والأنقاض خارج الموقع، وعدم متابعة الأعمال والإشراف من قبل مكتب الاستشاري.

وقال مدير عام البلدية، المهندس حسن اليماحي، إنه تم منح 940 رخصة بناء خلال العام الماضي، واعتماد 577 شهادة انجاز، لافتاً إلى ارتفاع مؤشر تنفيذ وإنجاز معاملات تراخيص البناء، متوقعاً أن يشهد العام الجاري نمواً في تراخيص البناء.

وعزا اليماحي الزيادة في منح رخص البناء وشهادات الإنجاز، إلى العمل بنهج التطوير المستمر للأنظمة والاشتراطات، بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات وتسهيل الإجراءات.

وأكد حرص البلدية على تحقيق الجودة في المشروعات العمرانية من خلال الإشراف والمتابعة اليومية على سير العمل، والتأكد من تطبيق اشتراطات البناء الآمن لضمان تطبيق شروط السلامة، وتحقيق السلامة المهنية للعمال في المواقع الإنشائية.

حسن اليماحي:

«تطوير الأنظمة والاشتراطات بما يلبّي احتياجات الأفراد والشركات».