«الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية»: الدولة خالية من حالات فيروس كورونا الجديد

المصدر: دبي- وام

أكدت اللجنة الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات على المستوى الوطني، برئاسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبحضور ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين، وهم: هيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود، والمناطق الحرة، ومطارات الدولة، وهيئة الطيران المدني، خلو الدولة تماماً من حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين أخيراً.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية رئيس اللجنة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن الإمارات لديها منظومة وخطط متكاملة للطوارئ والأزمات لمواجهة المخاطر الصحية العمومية، وأنها على اتصال دائم بمنظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص، للوقوف على المستجدات والإجراءات التي تتخذها المنظمة العالمية، والتوصيات الصادرة منها بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات تكون كفيلة بحماية الدولة من دخول فيروس كورونا الجديد.

وقال: «تود اللجنة أن تطمئن الجمهور في الإمارات بأن الحالات المكتشفة حول العالم لاتزال محدودة الانتشار، مقارنة بأنواع أوبئة أخرى، وأن الوضع الصحي لا يدعو إلى القلق، حيث تتابع الوزارة الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع».

وأوضح أن اللجنة في اجتماعها، أمس، قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية التي تطبق في منافذ الدخول بالدولة، لضمان اتباع أفضل الممارسات العالمية، وتجنب انتشار أمراض مُعدية، كما تم الاتفاق على نشر منشورات توعوية للقادمين إلى الدولة، بلغات مختلفة، والتأكيد على رصد الحالات لاكتشافها بشكل مبكر، والعمل على تثقيف جميع المنشآت الصحية بالدولة حتى يتم احتواء أي حالات محتملة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة إعلامية وطنية للقيام بالتوعية بما يخص مرض كورونا الجديد.