براءة خادمة من سرقة 30 ألف درهم

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

قضت محكمة جزاء الفجيرة ببراءة خادمة تحمل جنسية دولة إفريقية من تهمة سرقة مبلغ 30 ألف درهم من بيت كفيلها أثناء غياب الأسرة عن المنزل.

وبسؤال هيئة المحكمة الخادمة في جلسات سابقة أنكرت المتهمة المنسوب إليها قائلة إنها تعمل لدى كفيلها منذ فترة طويلة، ولم تقم بسرقة أو أخذ أي شيء من المنزل، متسائلة: «لماذا أقوم الآن بهذه الفعلة؟»، مشيرةً إلى أنها كانت تتولى أعمال التنظيف المعتادة بغرف المنزل أثناء غياب كفيلها وزوجته عن المنزل، وحين عودتهما تفقدا أموالهما ووجدا بها نقصاً، فاتهماها بالسرقة بينما هي لم تسرق أي شيء.