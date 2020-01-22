«كهرباء دبي» تتيح للمتعاملين تحديد مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أدرجت هيئة كهرباء ومياه دبي مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية التابعة لها على 14 منصّة رقمية، ما يتيح للمتعاملين المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» تحديد أماكن المحطات بدقة وسهولة، ويسمح للهيئة إدارتها وتحديثها بشكل متزامن عبر مختلف المنصّات الرقمية في المنطقة.

وبات من الممكن لمتعاملي الهيئة تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي، باستخدام الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، علاوة على مجموعة متنوّعة من منصّات الخرائط الرقمية، مثل: خرائط غوغل، وخرائط أبل، وفورسكوير، وفاكتشوال، وتقنية وات ثري ووردس، و«تو جي أي إس»، ومنصّة «كريم»، ومنصتي الخرائط والملاحة الرقمية (TomTom وHere Maps)، إضافة إلى منصّات محطات الشحن المخصصة (Plugshare وElectromaps وYellowmaps).

قامت الهيئة بتركيب أكثر من 240 محطة شحن في أرجاء الإمارة، وتعتزم الهيئة رفع إجمالي عدد محطات شحن السيارات الكهربائية إلى 300 محطة مع نهاية 2020.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «نسعى إلى توفير خدمات رقمية تعتمد على أنظمة متطوّرة لدعم مبادرة (دبي الذكية)، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، ومبادرة (دبي 0X)، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى توظيف تقنيات المستقبل والاستفادة منها، لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام».

وأضاف: «نحرص على الاستفادة من التقنيات المتكاملة، التي تساعد في توفير خدمات عالمية المستوى على مدار الساعة، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إضافة إلى تسخير أحدث التقنيات الرقمية والإحلالية، لتعزيز تنافسية إمارة دبي ودعم رؤية الإمارات 2021، الرامية إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء».