حاكم رأس الخيمة يوجّه بصرف تعويضات لمتضرري الأمطار

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بصرف تعويضات للمتضررين من الأمطار التي شهدتها الإمارة خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في وقوع أضرار لعدد من البيوت في مناطق متفرقة برأس الخيمة.

ويعكس القرار الجهود المتواصلة للقيادة ومساعيها الهادفة إلى توفير مختلف سبل الدعم لأبناء الإمارة، ومساعدتهم على مجابهة الظروف الطارئة، بما يضمن لهم ولأسرهم أسباب الحياة الكريمة والمستقرة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أعلن قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أنه تم تشكيل لجنة تضم مديري عموم الدوائر والهيئات المحلية المعنية بالإمارة لحصر وتقييم الأضرار التي خلفتها الأمطار.

وأضاف أن اللجنة قامت بالفعل بجولات ميدانية في جميع أنحاء الإمارة، والتقت بالأسر التي تضررت منازلها وممتلكاتها، وعملت على حصرها وتقييمها، ورفع نتائجها لصاحب السمو الحاكم بصورة مباشرة للبدء بصرف التعويضات لمستحقيها.

وأشاد بجهود أعضاء الفريق والجهات المختصة وفرق العمل الميدانية، لما أبدوه من جاهزية عالية.