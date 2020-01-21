شروط التعيين بعقد خاص في حكومة دبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حدد قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (7) لسنة 2020، بشأن تنظيم التعيين بنظام العقد الخاص في حُكومة دبي شروطاً عدة للتعيين بموجب العقد الخاص، وحسب المادة رقم "3" من القرار، وتتمثل الشروط في ما يلي:

يتم التعيين بمُوجب العقد الخاص بمُوافقة المُدير العام، على أن تتوفّر في الوظيفة والمُوظّف الشُّروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، ويُشترط في الوظيفة التي يجوز التعيين عليها بمُوجب العقد الخاص "أن تكون من وظائف الدرجة (13) الثالثة عشرة فما فوق، وفقاً للتقويم الوظيفي وأن يتطلّب شغلها توفُّر مُؤهِّلات علميّة وخبرات عمليّة تخصُّصيّة يندُر الحُصول عليها في سوق العمل، وأن تكون من بين الوظائف المِحوريّة للدائرة، وأن يكون لها مُخصّص مالي مُعتمد ضمن المُوازنة السّنويّة للدائرة.–

ويشترط في من يتم تعيينه بمُوجب العقد الخاص ضرورة توفُّر المُؤهِّلات العلميّة والخبرات العمليّة والكفاءات الفنّية والمهارات التخصُّصيّة المطلوبة لشغل الوظيفة التي من شأنها توفير قيمة مُضافة للدائرة، واجتياز الاختبارات الفنّية والسُّلوكيّة المُعتمدة لدى الدائرة.

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