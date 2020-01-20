"توظيف 2020" يعلن تفاصيل فرص العمل المتاحة للمواطنين.. تعرّف إليها

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن منظمو معرض "توظيف 2020"، الذي تنطلق فعاليات الدورة الـ / 14/ منه، يوم 27 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" عن فرص العمل والشواغر التي ستوفرها المؤسسات والهيئات المشاركة في المعرض حصريا للمواطنين الباحثين عن فرص عمل، وذلك عبر موقع إلكتروني خاص بالشواغر المتاحة www.tawdheef.ae/jobs.

ولفت المنظمون إلى أن الشواغر المتوفرة تشمل قطاعات متميزة وحيوية سواءً للخريجين أو الكوادر المواطنة من أصحاب الخبرات.

ويحظى المعرض الذي تنظمه شركة إنفورما للمعارض ويفتح أبوابه مجاناً أمام المواطنين الباحثين عن عمل - برعاية «إيدج» مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع وغيره من القطاعات بوصفها «شريك التكنولوجيا المتقدمة»، والقوات المسلحة (الراعي التيتانيوم)، وشرطة أبوظبي (الراعي البلاتيني)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ) الراعي البلاتيني ( ومصرف أبوظبي الإسلامي (الراعي البلاتيني)، وطيران الاتحاد (راعي الطيران الرسمي)، وجامعة نيويورك أبوظبي (راعي التعليم)، وصناعات (الشريك الصناعي).

ويشارك في المعرض هذا العام عدد من المؤسسات الوطنية الكبرى، منها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك، والاتحاد للطيران، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالإضافة إلى شركة المسعود، وغيرها من الشركات الكبرى.

وتقدم الدورة الـ 14 من معرض توظيف العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات لدعم ملف التوطين وتنفيذ رؤية الدولة في زيادة القوى العاملة والكوادر المواطنة في سوق العمل وتشمل القطاعات الهندسة، الإدارة، الصحة والسلامة، تقنية المعلومات، وخدمة العملاء، وغيرها من التخصصات الحيوية.

وتقدم شركة "سيمنز" خلال المعرض برنامج صمم خصيصاً للخريجين الجدد من المواطنين لثقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم الشخصية والمهنية عبر تقديم برامج تعليمية عالمية المستوى لتطوير قدراتهم، فيما تقدم شركة المسعود عدداً من الوظائف في مجال المبيعات وخدمة العملاء وهندسة الميكانيك.

وفي قطاع البنوك يعد مصرف أبوظبي الإسلامي من أبرز المشاركين في النسخة الجديدة للمعرض، باعتباره أحدى المصارف الرائدة في الدولة، ويضم في قطاعاته المختلفة أكثر من 2000 موظفاً، 36% منهم مواطنون، بما يجعله أحد البنوك الرائدة في توظيف وتطوير وترويج المواهب المحلية، وواحداً من بين المؤسسات الأعلى في نسب التوطين بالدولة.

ولدى المصرف التزاما ثابتا تجاه ملف التوطين، كونه مؤيدا قويا لتعزيز المواهب الإماراتية، وهو ما تعكسه استراتيجيته التوظيفية التي سيطرحها على شباب المواطنين الباحثين عن عمل، والتي تُقدم للخريجين الجدد مكان عمل مثاليا لبدء حياة مهنية ناجحة ومثمرة في القطاع المصرفي، مع توفير العديد من فرص التعلّم والتطوير لضمان تفوقهم كمحترفين وأفراد.

ويستعرض المصرف خلال المعرض عددا من أهم البرامج التدريبية التي يوفرها لتطوير وتعزيز مهارات الموظفين المواطنين للمساهمة في تشكيل قادة المستقبل في مختلف أقسام المصرف منها: برنامج قيادات، برنامج تمكين للقيادات النسائية، برنامج مصرف أبوظبي الإسلامي لإعداد القادة، وبرنامج تأهيل مدراء الفروع وبرامج التدريب وأخيراً برامج التدريب لخرّيجي الدراسات العليا.

وحصل مصرف أبوظبي الإسلامي على العديد من الجوائز في برامج التوطين، بما في ذلك جائزة أفضل مبادرة للتوطين، والتميز في إدارة المواهب، من جوائز الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجائزة تنمية الموارد البشرية من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

ويستهدف المعرض - الذي تنظمه شركة "إنفورما" للمعارض، وتستمر أعماله حتى 29 يناير الجاري، مواطني الدولة من الموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم ودعم مسيراتهم المهنية، إذ سيساعدهم المعرض في إيجاد برامج تدريبية مناسبة توفرها بعض مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التدريب المهني والجامعات المشاركة.

ويفتح معرض «توظيف» أبوابه أمام مواطني الدولة فقط، إذ يستقبل الزوّار على مدى ثلاثة أيام، على أن يكون الدخول بالأوراق الثبوتية (بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز السفر وخلاصة القيد).

ويمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال زيارة المعرض.