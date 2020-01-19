جلسة عصف ذهني لـ «مسار خدمات المواطنين»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهد القائد العام لشرطة دبي المفوض العام لمسار خدمات المواطنين في مجلس دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، جلسة عصف ذهني لمسار خدمات المواطنين، التي تأتي في إطار تنفيذ قرارات تشكيل «مجلس دبي»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع بداية العام الجديد، وشارك في الجلسة متخصصون من شرطة دبي، ومن مختلف الجهات والدوائر الحكومية.

وقال المري إن الجلسة تأتي ضمن الخطوات الأولى الرامية لتأسيس أنظمة عمل وسياسات تلبي الأهداف والتطلعات، التي تضعها الحكومة ضمن مسار خدمة المواطنين، وإن تبادل المعارف والخبرات والتجارب، عبر جلسات العصف الذهني، تسهم في تحقيق الأهداف بصورة تتناسب مع طموحات القيادة الرشيدة في كل الجوانب التي تخدم المواطنين، وتوفر لهم جودة حياة ذات معايير عالمية. وشملت محاور الجلسة عنوانين عديدة، منها محور التعليم ومحور التشريعات والقوانين، ومحور الذكاء الاصطناعي، ومحور التوظيف، ومحور الصحة، ومحور الإسكان ومحور الأسرة، ومحور إسعاد المتعاملين.