الأرصاد: طقس اليوم صحو

المصدر: أبوظبي ■ وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وبارداً ليلاً، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الأحد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما عن حركة الرياح، فأشار المركز إلى أن من المتوقع أن تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 25 كم/‏‏س، وتصل إلى 35 كم/‏‏س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:42، والمد الثاني عند الساعة 7:49، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 13:11، أما الجزر الثاني فيحدث عند الساعة 00:39.

وتوقع المركز أن يكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:44، والمد الثاني عند 3:57، فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 10:15، والجزر الثاني عند الساعة 21:48.