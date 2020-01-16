«الوطني« يسأل عن تعويضات المتضررين من الأمطار خلال جلسة الثلاثاء

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، وبشأن تنظيم السكك الحديدية، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات التأمين والبيئة والصحة والتنمية الاجتماعية.

وبحسب جدول أعمال الجلسة يوجه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد الرحومي، ثلاثة أسئلة، الأول إلى وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول «القرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بخصوص صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريق (الحلاق)»، والثاني إلى وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حول «تعويض شركات التأمين لأضرار الأمطار والسيول على المركبات»، بينما الثالث لوزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بو حميد، حول «الدعم المقدم للأسر التي لديها (3) من أصحاب الهمم».

كما توجه عضوة المجلس، ناعمة عبدالرحمن المنصوري، سؤالاً إلى الوزيرة ذاتها حول «مرضى التوحد»، فيما يوجه عضو المجلس، سعيد راشد العابدي، سؤالاً إلى وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، حول «تضرر بعض مناطق الدولة بمياه الأمطار الموسمية».