مكتب الهوية الإعلامية المرئية يباشر مهامه لنقل قصة الإمارات للعالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات التابع لمكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، مهامه الساعية إلى توحيد وتنسيق نقل قصة الإمارات للعالم، بناء على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات.

وأعلن عن إطلاق الدليل الإرشادي الخاص باستخدام الهوية الإعلامية المرئية للدولة، وإطلاق الموقع الالكتروني الجديد للدولة www.nationbrand.ae، وعقد شراكات استراتيجية مع الأطراف والجهات ذات الاختصاص، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في دولة الإمارات لتعزيز سمعة الدولة، بالإضافة إلى إدارة وتنفيذ الحملات الإعلامية والترويجية للهوية الموحدة للدولة، والتأكد من اتساق رسالة الهوية الموحدة مع الإمارات السبع.

وأكد مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل سعيد العطر، أن تأسيس مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى نقل قصة نجاح الإمارات للعالم، وجعل هذا الشعار ومعانيه ودلالاته الرمزية والقيمية جزءاً لا يتجزأ من صورة الإمارات محلياً وإقليمياً ودولياً، باعتباره يلخص رحلة الدولة التنموية الشاملة.

وأضاف: «تحمل الإمارات تجربة متميزة كونها محطة دولية وبوابة للمنطقة العربية، وحاضنة للمواهب العالمية ذات رؤية مستقبلية استشرافية، وأرضاً خصبة للأفكار الخلاقة والطموحات العريضة التي لا تعرف المستحيل»، مشيراً إلى أن «الهوية الإعلامية المرئية تستهدف التعريف بمقومات الإمارات وترسيخ صورتها الإيجابية لدى الرأي العام العالمي انطلاقاً من دورها التنموي والبنّاء، فضلاً عن تعزيز سمعتها في المجتمع الدولي بتسليط الضوء على تجربتها المتميزة القائمة على تمكين الإنسان والتطوير والتعلم المستمرين واستدامة النمو والحرص على التعاون والشراكة الإنسانية».

من جانبها قالت مساعد المدير العام في مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عالية الحمادي، إن «مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى بناء شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات المعنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية في الدولة للمساهمة في نقل قصة الإمارات للعالم».

وأضافت أن «الإقبال غير المسبوق على التصويت لاختيار تصميم الهوية الإعلامية لدولة الإمارات الذي شارك فيه أكثر من 10.6 ملايين شخص؛ يعد خطوة أولى على طريق النجاح في تحقيق الهدف من وراء إطلاق هذه الهوية، باعتبارها رسالة أمل وتسامح وانفتاح على العالم، خصوصاً أن ذلك يعني غرس 10.6 ملايين شجرة ستزرعها دولة الإمارات في مناطق متضررة من الاحتباس الحراري، تنفيذاً للتعهد بزرع شجرة مقابل كل صوت في واحدة من أكثر مناطق العالم احتياجاً.

ويعد مكتب الهوية الإعلامية، الذي باشر مهامه بشكل فوري، المرجعية الرسمية الوحيدة لاستخدامات الشعار، وسيقوم بإصدار أدلة الاستخدام والتطبيقات الخاصة بذلك لكل القطاعات والمؤسسات. وتتضمن مهام مكتب الهوية الإعلامية أيضاً متابعة تقييم قيمة الهوية الإعلامية الموحدة، وقياس قوة العلامة، بالإضافة إلى تنسيق الاستراتيجيات والمبادرات لأنشطة الهوية الموحدة مع كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وكذلك دعم تنفيذ وتطبيق الهوية الإعلامية الموحدة مع الإمارات السبع.

مهام مكتب الهوية الإعلامية للإمارات

■إدارة وتنفيذ الحملات الإعلامية والترويجية للهوية الموحدة، والتأكد من اتساق رسالتها مع الإمارات السبع.

■متابعة تقييم قيمة الهوية الإعلامية الموحدة، وقياس قوة العلامة التجارية والعائد على الاستثمار.

■وضع الاستراتيجيات والمبادرات لأنشطة الهوية الموحدة لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.