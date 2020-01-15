«مواصلات الإمارات» تبيع 4448 مركبة عبر 50 مزاداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكّنت «مواصلات الإمارات»، من خلال مركز الوطنية للمزادات، من بيع 4448 مركبة متنوعة بين ثقيلة وخفيفة ودفع رباعي وصالون وحافلات مختلفة، من خلال المزادات التي تم تنظيمها العام الماضي.

وأفاد مدير مركز الوطنية للمزادات، سلمان محمد إبراهيم، بأن المركز نظم 50 مزاداً خلال العام الماضي، وبلغ عدد المركبات المبيعة 4448 مركبة، محققاً بذلك نمواً في المبيعات 11.4% مقارنة بعام 2018.

وقال إن جهود المركز في تسهيل إجراءات المشاركة بالمزادات الإلكترونية أثمرت تعزيز ثقة المتعاملين، وزيادة الإقبال والتنافس على شراء المركبات المعروضة، خصوصاً من المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد ومعظم تجار السيارات من داخل الدولة وخارجها، حيث يعمل المركز وفق خطة مدروسة وجداول زمنية محدّدة، وضمن نظام ذكي يتسم بالمرونة والوضوح والشفافية، ما أسهم في توسيع قاعدة متعامليه، حيث بلغ عدد المشاركين في المزادات نحو 20 ألفاً و550 مشاركاً من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن المركز أصبح منصة عالمية لعرض مركبات المتعاملين من الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد الراغبين في بيع مركباتهم وفق الآلية المعتمدة للمزادات، ويتيح للجمهور من داخل الدولة وخارجها المشاركة في المزادات الإلكترونية من خلال الموقع (www.alwataneya.ae)، ويسعى المركز لتحقيق المنفعة والفائدة المشتركة للبائع والمشتري على حدٍ سواء، عبر تقليل الوقت والجهد عليهم.

وأشار إلى أن الموقع يمكن المتعامل من تصفّح المزاد إلكترونياً، واستعراض صور المركبات المطروحة، ومواصفاتها من حيث الطراز ورقم الشاسيه ورقم المحرك والمسافة المقطوعة، إضافة إلى أسعار المركبات، وغيرها من المعلومات التي قد يحتاجها المتعامل، دون عناء الوصول إلى المركز، موضحاً أن الموقع الإلكتروني يتيح للمتعامل كذلك الاطلاع على شروط وأحكام المشاركة في المزادات.