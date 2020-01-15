المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

شكوى

اشتكت مواطنة إلى إدارة حماية المستهلك في دبي، ضد شركة خاصة، حيث تعاقدت معها منذ سبعة أشهر على تركيب أبواب وخزائن في منزلها، ودفعت مبلغ 55 ألف درهم مقدماً لبدء الأعمال، لكن الشركة لم تلتزم بالتنفيذ، ما دعاها إلى طلب حل مشكلتها من إدارة حماية المستهلك.

خضراوات

لاحظت قارئة من إمارة الفجيرة وجود خضراوات فاسدة في أحد محال الجملة، يتم بيعها على أنها جديدة، إذ قامت بشراء بعض منها على أنها طازجة، وتفاجأت بوجود الديدان في بعضها.

«الزوراء»

قال سائقون إن دوار الزوراء في إمارة عجمان يشهد يومياً ازدحاماً مرورياً خانقاً، خلال الفترة المسائية للمركبات القادمة من ميناء الحمرية، مطالبين إدارة المرور والدوريات وبلدية عجمان بوضع الخطط المناسبة لتطوير الطريق، للحدّ من الازدحامات والحوادث المرورية.

زراعة

أثنى مستخدمون لشارع أم عمارة في دبي على قيام الجهات المعنية بزراعة بعض الأشجار على الطريق، ما أضفى على الشارع منظراً جميلاً، مطالبين بتعميم هذه التجربة على كل الشوارع.

إزعاج

اشتكى متعاملون مع بنوك من الإزعاج المتواصل من موظفيها، الذين يتصلون للترويج للبطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، مطالبين بالحد من هذه السلوكيات.

ذروة

قال سائقون إن عدم التزام البعض باللوائح والأنظمة المرورية لقيادة المركبات، وتحديداً أمام مداخل ومخارج الطرق الرئيسة في دبي، خلال ساعات الذروة، يعيق حركة السير، لفترات طويلة، مطالبين بنشر كاميرات، أو دوريات مرورية لفرض مخالفات ضد غير الملتزمين، لافتين إلى أن ذلك سيسهم في تقليل التكدس المروري.

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