«أشغال الشارقة» تنجز أعمال التسوية الترابية لـ 930 قطعة أرض في الحراي الصناعية بخورفكان

المصدر: الشارقة - وام

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال التسوية الترابية لـ930 قطعة أرض في الحراي الصناعية بخورفكان، بكلفة 10 ملايين درهم، وذلك للارتقاء بالبنية التحتية، وتحويلها إلى منطقة متكاملة توفر كل الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير الحياة الكريمة، واهتمامه بشؤون المواطنين.

وأكد رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، المهندس علي بن شاهين السويدي، أن مدينة خورفكان، بما تضمه من مشاريع منجزة وقيد الإنجاز وأخرى قيد التخطيط، تحوّلت إلى مدينة تضم كل الخدمات، إلى جانب كونها مدينة سياحية، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.. مضيفاً أن المشروع يندرج ضمن الخطة التنموية للدائرة، استجابة لاحتياجات الأهالي والمجلس البلدي في خورفكان.

وأشار إلى أن الدائرة أنجزت أعمال التسوية الترابية لـ930 قطعة أرض في منطقة الحراي الصناعية على مساحة 1.7 مليون متر مربع، وبلغت كمية القطع اللازمة فيها 2.5 مليون متر مربع، أما كمية الردم فوصلت إلى 1.2 مليون متر مربع.

من جانبه، قال المهندس محمد بن يعروف، مدير إدارة الأفرع بالدائرة، إن فرق منسوب الأرض الطبيعية وصل في بعض المناطق بين أعلى سطح للتربة وأدناها إلى أربعة أمتار تقريباً. موضحاً أن المشروع يهدف إلى إيجاد مستوى واحد لمنسوب الأرض، بشكل يراعي خصوصية المنطقة المستقبلية، ويعزز من الطفرة العمرانية التي تشهدها طبيعة موقع المنطقة، حيث يتم قطع أجزاء من الجبال القائمة بالمنطقة وتسويتها وإعادة هيكلتها، حتى يتسنى توفير أراض سهلية منبسطة.

وتابع أن المنطقة تندرج في إطار المناطق العصرية الواعدة التي تحمل مستقبلاً زاهراً، وسيكون لها شأن حيوي في المجال التجاري، وذلك نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي.. مشيراً الى حرص الدائرة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة الساعية إلى تعزيز الرفاه والتطوير في كل مدن ومناطق الإمارة، والتي تضع خططاً متكاملة لتطويرها وتنميتها وفق رؤية استشرافية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة لموارد المنطقة واقتصادها.

وأشار ابن يعروف إلى أن الدائرة أنجزت المشروع خلال موعده الزمني المحدد، على الرغم من صعوبة التضاريس فيها.. لافتاً الى وجود تلال رملية وانخفاض مستوى الأرض في بعض المناطق، حيث بدأت مراحل العمل في المشروع بحفر وردم وتسوية ورش التربة بالمياه، ودكها واختبارها حقلياً ومعملياً، ثم عملية التسوية.

يذكر أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة أنجزت، العام الماضي، تسوية منطقة الحراي التجارية بشمال خورفكان، التي تمتد على مساحة 900 ألف متر مربع، والتي تخدم 1530 وحدة أرض تجارية، بكلفة بلغت ثلاثة ملايين درهم.