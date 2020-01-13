«محاكم رأس الخيمة» تنجز أول ملف إلكتروني بالكامل

المصدر: رأس الخيمة - وام

أنجزت دائرة محاكم رأس الخيمة أول ملف إلكتروني بالكامل، خاص بالأمور الوقتية والمستعجلة من العرائض وأوامر الأداء، وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية.

وتتيح المنظومة لأفراد المجتمع والشركات والبنوك والمحامين، تسجيل الأمر على عريضة وأمر الأداء إلكترونياً لتتم مراجعته من الفريق المختص ضمن دائرة المحاكم، ومن ثم إسناد الطلب إلكترونياً للقاضي المعني، ليقوم بالاطلاع على الطلب بجميع معلوماته، من حيث الأطراف والطلبات والوقائع والمستندات المقدمة الداعمة، من خلال نظام المحاكم واتخاذ القرار والتوقيع عليه إلكترونياً، ومن ثم إسناده إلكترونياً للفريق المعني بمتابعة تنفيذ الأوامر، لتصبح بذلك جميع مراحل المنظومة الجديدة إلكترونية بالكامل.