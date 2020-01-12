هيثم بن طارق: نواصل مع الأشقاء في دول الخليج مسيرة التعاون والتعاضد

المصدر: عُمان - وكالات

أدّى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أمس، اليمين الدستورية سلطاناً جديداً لعُمان، وقال في كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية: «إنه سيتبع خط المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، في سياساته الخارجية والتعاون الدولي». وتابع: «السلطان قابوس أرسى مكانة دولية لسلطنة عُمان، ونحرص على عدم التدخل في شؤون الغير، كما سنواصل مع الأشقاء في دول الخليج مسيرة التعاون والتعاضد».

وأضاف أن «سلطنة عُمان ستسعى مع الدول العربية إلى النأي بالمنطقة عن الصراعات»، مشيراً إلى أنه «ستبقى العلاقات مع دول العالم وفق نهج السلطان الراحل».

وهيثم بن طارق آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، وهو من مواليد عام 1954. وتولى السلطان هيثم بن طارق (65 عاماً) العديد من المناصب في عُمان، حيث شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ عام 2002. وهو رئيس اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية لسلطنة عُمان 2040.