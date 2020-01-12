محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان سلطان عُمان الجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان الجديد، داعياً له بالتوفيق لخدمة شعبه في السلطنة، وقيادة النهضة الثانية لعُمان. وقال سموّه في تغريدة عبر «تويتر»، أمس: «دعواتنا بالتوفيق لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم، سلطان عُمان الجديد.. أوصى به الراحل السلطان قابوس، رحمه الله.. وارتضاه شعبه.. وعرفنا عنه حكمة وتسامح وأصالة وثقافة شعب عُمان.. خير خلف لخير سلف.. وفقك الله لخدمة شعبك وأمتك، وقيادة النهضة الثانية لعُمان الحبيبة». كما هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لعُمان، متمنياً له التوفيق في مواصلة قيادة نهضة البلاد. وقال سموّه في تغريدة عبر «تويتر»: «نهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لعُمان الشقيقة، تمنياتنا له التوفيق والسداد في مواصلة قيادة نهضة السلطنة وتقدمها، وللشعب العُماني مزيداً من الرخاء.. ماضون بإذن الله في تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة بمزيد من التلاحم والتكامل لخير بلدينا وشعبينا».