إغلاق بعض الشوارع مؤقتا وتحويل حركة المرور في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

دعت شرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر والقيادة بتمهل في الشوارع والمواقع المتأثرة بهطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها كافة مناطق الإمارة والتي استمرت طوال ليلة الجمعة وحتى فجر السبت ويتوقع استمرارها حتى يوم غد الأحد وفق تنبؤات الأرصاد الجوية.

وأكد فريق ادارة الأزمات والكوارث المحلي بشرطة الشارقة جاهزيته للتعامل مع كافة حالات الطوارئ والبلاغات التي ترد إليه على رقم البلاغات الطارئة 999 والرقم 901 المخصص للاستفسارات والبلاغات العادية حول أي تطورات أو حالات تستدعي التدخل لمعالجتها.

داعياً افراد الجمهور والأسر للتقيد بالإرشادات والتوجيهات التي تصدر إليهم من أجهزة الشرطة والجهات المعنية وعدم ارتياد المواقع التي يمكن أن تشكل خطرا على حياتهم، وسلامتهم خاصة الأودية، والشعاب الجبلية، والمواقع التي تتأثر بجريان السيول، وتجمعات المياه على الطرق، إلى جانب التوجيهات التي تصدر بشأن الخروج إلى البحر والتواصل مع شرطة الشارقة عبر قنوات الاتصال المعتمدة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معربا عن تمنياته للجميع بالأمن والسلامة والتمتع بالأجواء الشتوية الماطرة التي تعيشها الدولة هذه الأيام.

ومن ناحية أخرى نبهت شرطة الشارقة السائقين وأفراد الجمهور إلى وجود تجمعات لمياه الأمطار على بعض الطرق الخارجية والتي تم اتخاذ إجراءات مؤقتة بإغلاق بعضها وتحويل حركة المرور إلى مسارات بديلة ومنها :

شارع الشيخ خليفة بن زايد:

إغلاق جزئي من جسر الشيخ خليفة بن زايد بالاتجاه إلى تقاطع الشيخ خليفة بن زايد.

شارع مليحة

إغلاق جزئي من تقاطع الشيخ خليفة بن زايد إلى جسر البديع، كما تم إغلاق معبر (1) ، معبر (2) إغلاقاً كلياً

شارع الشيخ محمد بن زايد

اغلاق كلي لشارع الشيخ محمد بن زايد بالاضافة الى نفق أم فنين.

شارع الإمارات

تم إغلاق نفق البراشي، ونفق الرحمانية إغلاقاً كلياً