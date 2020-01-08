مؤتمر عربي في دبي لتبادل الأبحاث الجينية حول العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات المؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية في دبي خلال الفترة من 19 إلى 20 يناير الجاري.

وقال مدير المركز العربي للدراسات الجينية -أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية- الدكتور محمود طالب آل علي، إن «المؤتمر يتيح للباحثين والمتخصصين بعلم الجينات من جميع أنحاء العالم استعراض وتبادل الأبحاث في الوطن العربي مع المجتمع الدولي، كما يوفر فرصة للتعاون البناء بين مختلف العلماء في مجال علم الوراثة البشري في الوطن العربي، ما يساعد علي النهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي».

وأعلن المركز استضافة محاضرة للباحثة الدكتورة رنا الدجاني، بعنوان «كيف ترى مايراه الجميع، ولكن تفكر كما لم يفكر أحد»، خلال فعاليات المؤتمر.

وأعرب آل علي عن سعادته لتنظيم هذه المحاضرة على هامش المؤتمر، مؤكداً أن هذا النوع من المحاضرات ضروري لفتح قناة للتواصل بين المتخصصين والجمهور العام.

وقال المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية عبدالله بن سوقات: إن «المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية وعلى مدار السبع دورات السابقة أصبح منصة فريدة لتبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال الوراثة البشرية».