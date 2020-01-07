«سفراء الأمن الإلكتروني» تقدم ورش عمل حول السلامة الرقمية

المصدر: الشارقة■وام

نظم منتسبو مبادرة «سفراء الأمن الإلكتروني» التي أطلقتها إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة لأول مرة منذ اختيارهم وتدريبهم على مدار ستة أشهر ورشتي عمل بعنوان «الأمن الإلكتروني» بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك في حديقة النوف والقرية التراثية في منطقة مليحة لتعريف أقرانهم على الممارسات الإلكترونية الآمنة والإيجابية وكيفية التصدي لمخاطر الإنترنت.

وعقدت إدارة سلامة الطفل ورشة ثالثة بعنوان «التنمر»، بالتعاون مع شرطة الشارقة، قدمها المساعد الأول ياسر علاي النقبي، وتناولت مخاطر التنمر، وناقشت أهمية مضاعفة المسؤولية المجتمعية والتوعية للحد من هذه الظاهرة والاستفادة من الدراسات والمعارف التي قدمتها الإدارة.

جاء ذلك ضمن مشاركة إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في الدورة الثامنة من مهرجان ضواحي الحدث الاجتماعي والترفيهي والثقافي الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة.

وقالت مديرة إدارة سلامة الطفل هنادي صالح اليافعي: «نحرص على التواجد في مختلف الأحداث المجتمعية التي تقام في إمارة الشارقة، لنؤكد أهمية توفير البيئة الأمثل للأجيال الجديدة، وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لهم خصوصاً فيما يتعلق بالواقع التكنولوجي المتطور، وما يترافق معه من ظروف وقضايا لهذا ارتأينا أن نخاطب المجتمع من خلال هذا المهرجان، ونؤكد على دورنا والتزامنا في تطبيق أعلى معايير السلامة الخاصة بالأمن الإلكتروني وقضايا التنمر».

وكانت إدارة سلامة الطفل أطلقت مبادرة «سفراء الأمن الإلكتروني» تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي في مارس 2019 بالشراكة مع كل من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ووزارة تنمية المجتمع وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» والقيادة العامة لشرطة الشارقة. وتترجم مبادرة سفراء الأمن الإلكتروني سعي إدارة سلامة الطفل إلى رفع الوعي الإلكتروني لدى اليافعين من مواطني ومقيمي الدولة حول القضايا المتعلقة بالأمن الإلكتروني من خلال تدريبهم وتحسين مهاراتهم في النقاش والتقديم أمام الجمهور ليصبحوا قادرين على نقل معارفهم إلى أقرانهم بأسلوب مفيد يزيد من مستوى الوعي لدى الجيل الجديد بمخاطر الاستخدام الخاطئ للفضاء الإلكتروني.

وكانت المبادرة اختارت في مرحلتها الأولى 24 سفيراً من أصل 85 مرشحاً من منتسبي «أطفال الشارقة» و«سجايا فتيات الشارقة» و«ناشئة الشارقة» ومفوضية مرشدات الشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

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سفيراً اختارتهم المبادرة في مرحلتها الأولى.