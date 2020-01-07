حاكم الفجيرة يوجه بتنفيذ 44 كيلومتراً من الطرق الداخلية في الإمارة

المصدر: الفجيرة - وام

وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتنفيذ 44 كيلومتراً من الطرق الداخلية لإمارة الفجيرة، في كل من «الفصيل» و«ريامة» و«الجروف» و«العقة» و«يعلة» و«الرحيب» و«وعيب الحناء» و«ظاهر الصفوة» و«المحترقة» و«الراشدية» و«زكت» و«الردة».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثالث للجنة تطوير إمارة الفجيرة، الذي عقد بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ومدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة محمد سعيد الضنحاني، ومدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، ومدير عام دائرة الأشغال والزراعة في حكومة الفجيرة، المهندس سالم المكسح، بهدف الاطلاع على الخطط التنموية والخدمية في الإمارة واعتمادها.

واستعرض صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال الاجتماع، أبرز مشروعات تطوير الإمارة، المقرر البدء بها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة تطبيق أرقى معايير الجودة المعتمدة في تنفيذ البنى التحتية لمختلف مناطق إمارة الفجيرة، وذلك وفق رؤية قيادة الدولة وأجندتها الوطنية، واستراتيجياتها في «رؤية الإمارات 2021»، والخطة الشمولية للإمارة 2040.

وشدد سموه على تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة، للمشروعات الخدمية في الإمارة، وإنجاز المشروعات بالسرعة القصوى، ووفق الخطة الزمنية الموضوعة، لتوفير أفضل وأرقى الخدمات لمستخدمي طرق إمارة الفجيرة، وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في طرقها الخارجية والداخلية.

ووجه سموه بدراسة الاحتياجات الضرورية كافة، لمدن ومناطق الإمارة، في ما يتعلق بالبنى الخدمية، وذلك حرصاً من سموه على توفير سبل العيش الرغيد للمواطنين والمقيمين في الإمارة، على أن يتم طرح مقترحات المشروعات الخدمية المطلوبة خلال الاجتماع القادم للجنة تطوير إمارة الفجيرة.

- «تطوير الفجيرة» اعتمد خططاً تنموية وخدمية في الإمارة خلال المرحلة المقبلة.