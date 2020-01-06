«التوطين» تعرض وظائف جديدة للمواطنين طرحتها منشآت خاصة

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن عدد من الوظائف الجديدة للمواطنين، التي طرحتها منشآت خاصة تعمل في قطاعات حيوية عدة، ودعت الباحثين عن عمل من أبناء وبنات الإمارات للتقدم إلى الوظائف المطروحة، اليوم، في مركزي سعادة المتعاملين – توطين في إمارتي دبي وعجمان.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار الأوراق المطلوبة، وهي شهادة المؤهل الدراسي، والسيرة الذاتية، والهوية الإماراتية، مشيرة إلى أن المتقدمين ستُجرى لهم مقابلات فورية خلال زيارتهم لمركز سعادة المتعاملين – توطين، سواء في دبي أو عجمان.

وأفادت الوزارة بأن الوظائف المطروحة تستهدف المواطنين من الجنسين، من حملة مؤهلات الثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، وتتنوع المسميات الوظيفية، حسب حاجة كل من المنشآت الخاصة المشاركة في اليوم المفتوح للتوظيف.

وأوضحت على «تويتر» أن الوظائف المطروحة في اليوم المفتوح للتوظيف في مركز سعادة المتعاملين – توطين دبي، هي: موظف موارد بشرية، وموظف استقبال، وموظف إدارة المرضى، ومنسق موارد بشرية، ومنسق جودة وسلامة، ومستشار مبيعات، وتنفيذي مبيعات، ومشرف إداري، وفني أسنان، ومسؤول شؤون موظفين، ومدير موارد بشرية، وضابط توظيف، ومدير، وموظف تطوير أعمال، وموظف علاقات عملاء.

فيما تشمل الوظائف المطروحة في اليوم المفتوح للتوظيف في مركز سعادة المتعاملين – توطين عجمان: مسؤول إداري، وفني مختبرات طبية، وفني تخدير، ورئيس قسم في مدرسة خاصة، ومساعد مدرس، ومدرس لغة عربية، ومدرس علوم للمرحلة الابتدائية، ومدرس تربية دينية.

وأكدت الوزارة التزامها بالتعاون مع شركائها في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة حيال قرارات التوطين، وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل في الدولة، بحيث يكون ممكّناً للمواطنين وجاذباً للمواهب والكفاءات والخبرات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، لافتةً إلى أنها تواصل، بالتعاون مع شركائها، تنظيم أيام التوظيف في مراكز التوطين في مختلف المناطق، والإعلان عنها تباعاً في حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، لاستقطاب مزيد من المواطنين والمواطنات

وكانت الوزارة أعلنت، أخيراً، توفير أكثر من 2000 فرصة وظيفية ضمن مبادرة «تسريع التوطين» في قطاعي الطاقة والبترول والكهرباء والغاز التي أطلقتها الوزارة قبل فترة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين.

وأوضحت أن أكثر من 590 مواطناً ومواطنة استفادوا من الفرص الوظيفية التي وفرتها المبادرة، حيث حصل بعضهم على الوظيفة، وتلقى آخرون عروض عمل لدى المؤسسات والشركات العاملة في المجالين.

ودعت الوزارة في بيان صحافي المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل لدى القطاعين المستهدفين إلى المشاركة في أيام التوظيف، لتعزيز فرص حصولهم على الوظائف.

• الوظائف المطروحة تستهدف المواطنين من الجنسين، من حملة مؤهلات الثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير.