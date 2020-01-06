إنجاز 139 معياراً ضمن «برنامج المدن المراعية للسن» في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تم إنجاز 139 معياراً من معايير المدن المراعية للسن على مستوى إمارة الشارقة بنهاية العام الماضي، حيث يوجد 189 معياراً لقياس مدى الالتزام بمفهوم المدن المراعية للسن، وتشترك 24 جهة حكومية بالإمارة في تطبيقها، إذ يتم رصد التغير والتطور بتحقيقها في مدن إمارة الشارقة على مدى ستة أشهر، وأظهرت النتائج تطوراً ملحوظاً وإيجابياً، حيث تم تحقيق المزيد من المعايير، إلى جانب تحسين مجموعة من المعايير.

ويحرص المكتب التنفيذي لبرنامج «الشارقة مدينة مراعية للسن» على متابعة تنفيذ معايير المدن المراعية للسن على مستوى الإمارة، إذ إن كل مؤسسة تعمل على تنفيذها حسب الاختصاص.

وأكدت مدير المكتب التنفيذي لبرنامج «الشارقة مدينة مراعية للسن»، أسماء الخضري، أن الإمارة تعمل على إيجاد بيئة مادية وصحية واجتماعية واقتصادية وحضارية شاملة مستدامة، تتيح لكبار السن المقيمين فيها الاستفادة من مواردها بسهولة ويسر، وصولاً إلى شيخوخة صحية فعالة، ولدمجهم في المجتمع، ومشاركتهم لخبراتهم مع الآخرين، للإسهام في تحقيق تنمية المجتمع، إضافة إلى اكتشاف التجارب المتميزة، وأفضل الخدمات والبرامج المقدمة من المدن الأعضاء في الشبكة وآليات عملها.