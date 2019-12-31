كيف يؤثر جدول الرواتب الجديد في المتقاعدين؟.."صندوق التقاعد" يجيب

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

نشر، منذ قليل، صندوق أبوظبي للتقاعد، على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ردوداً على تساؤلات عشرات المواطنين، بشأن مدى تأثير قرار المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، الذي أصدره منذ قليل، بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، موضحاً في إجابته عن السؤال، أن جدول الرواتب الجديد سيتضمن ما يقارب 80% من الراتب، من إجمالي رواتب المواطنين التي يحسب على أساسها المعاش التقاعدي، ما سيسهم في زيادة قيمة المعاش التقاعدي.

وردّ الصندوق على سؤال آخر حول "المقصود بالراتب الخاضع للاستقطاع؟ وما العلاوات التي ستدخل ضمن حساب الاشتراكات؟"، قائلاً: "هو الراتب الذي تسدّد على أساسه الاشتراكات التقاعدية، ويحسب على أساسه المعاش التقاعدي، وهو الراتب الأساسي والعلاوات التالية (علاوة الأبناء، العلاوة الاجتماعية، علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن، وعلاوة الاتحاد إن وجدت)".

كما أجاب الصندوق عن سؤال ثالث، نصه "كيف أعرف قيمة راتبي الخاضع للاستقطاع الجديد؟"، موضحاً أن ذلك يتم عن طريق جهة العمل، فيما نصّ السؤال الرابع على "أنا متقاعد، هل يشملني قرار جدول الدرجات والرواتب الجديد؟"، إذ أجاب الصندوق بالقول: "هذا الجدول خاص بالموظفين الذين لايزالون على رأس عملهم، والعاملين في الجهات التي ينطبق عليها".

وكان المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي أصدر، صباح اليوم، قراراً بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، يقضي بتضمين نحو 80% من الراتب الإجمالي للمواطن، في الراتب الخاضع للاستقطاع، الذي يحسب على أساسه المعاش عند التقاعد، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز المستوى المعيشي والاستقرار الأسري للمواطنين.

وشمل قرار المجلس التنفيذي نقل موظفي الجهات الحكومية المحلية على الجدول المعتمد، بهدف زيادة الراتب عند التقاعد، وتطوير منظومة العمل الحكومي لتحقيق الريادة في الأداء، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب لموظفي الجهات الحكومية.

ووفقاً للقرار ستتحمل حكومة أبوظبي الكلفة المترتبة على تطبيق قرار جدول الرواتب، الذي لن يؤثر في الراتب الإجمالي للموظفين. كما يشمل القرار استحداث بدلات تحفيزية لدعم استقطاب المواهب ومكافأة المتميزين في الجهات الحكومية لتشجيع التميز والإبداع.