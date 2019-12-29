"الموارد البشرية في دبي" تصدر تعميماً بعطلة رأس السنة

المصدر: وجيه السباعي – دبي

قرّرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2019، باستثناء الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبة، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور، أو إدارة مرافق الخدمات العامة.

وأوضحت الدائرة في تعميمها رقم «22/2019» بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2020، أن كل جهة ومؤسسة حكومية ستقرر مواعيد العمل للفئات المستثناة، بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام خلال العطلة، على أن يستأنف العمل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2 يناير.