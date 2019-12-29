187 اقتراحاً وفكرة مبدعة لتطوير استراتيجية كهرباء الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

طرح موظفو هيئة كهرباء ومياه الشارقة من خمس إدارات مختلفة في ورشة العمل الثانية التي نظمتها الهيئة على شاطئ بحر الحمرية، بحضور رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم، 187 اقتراحاً وفكرة مبدعة لمواجهة التحديات، ووضع فرص تحسين مستوى الأداء وتطوير استراتيجية عام 2020.

وأوضح المهندس راشد الليم، أن استراتيجية الهيئة تعتمد على تشجيع الموظفين على تقديم الأفكار والمبادرات الإبداعية التي تسهم في تطوير العمل.

وأكد أن الحاجة إلى أصحاب العقول المتميزة والمبدعة تتزايد بشكل متواصل ومنتظم، وتحتاج بيئة العمل باستمرار لتطور الأفكار والمواهب للارتقاء وتحقيق النجاح.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز العاملين على الإبداع والابتكار، والتفكير بعيداً عن القوالب التقليدية والمألوفة، سعياً للوصول إلى أساليب أكثر كفاءة وفاعلية في مجالات العمل، كما تحرص على تبني الأفكار والمقترحات التي تعتبر جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للهيئة، والتزامها بخدمة المجتمع الذي تعمل فيه، ويعد التحفيز على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال أحد أشكال وصور المسؤوليات. وأشار إلى أن اقتراحات موظفي الهيئة شملت تطوير الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية والتحول الذكي في خدمة المشتركين، وتنفيذ مشروعات مبتكرة للحفاظ على البيئة وتطوير منظومة التواصل مع الجماهير والاستمرار في تطوير بيئة العمل.

- جميع الأفكار

والمقترحات التي

قدمها الموظفون

سيتم تصنيفها

ودراستها وتطبيق

المناسب منها.