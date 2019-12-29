«طرق دبي» تفتتح مشروع تطوير تقاطع شارعي القدرة ولهباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، أمس، مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع لهباب، من تقاطع منفصل إلى تقاطع مجسّر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، ليسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على شارعي القدرة ولهباب، ويُعدّ الأخير محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الهيئة، باعتباره طريقاً بديلاً للسائقين الراغبين في التوجه إلى شارع إكسبو ومنطقة جبل علي الصناعية والمناطق المجاورة لها، وكذلك للمتجهين إلى العاصمة أبوظبي والعكس من دون الحاجة إلى الدخول في وسط المدينة، إضافة إلى جسر منفصل للدرّاجات الهوائية يعبر شارع لهباب.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير: «شمل المشروع تنفيذ جسرين لطريق التجميع بجانب الجسرين القائمين، وتنفيذ الوصلات التي تخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً وشمالاً والدوران للخلف، وتوسعة الطرق المرتبطة بالتقاطع، كما شمل المشروع تنفيذ جسر للدرّاجات الهوائية أعلى التقاطع، إلى جانب أعمال الإنارة، وتصريف مياه الأمطار، وتحويل وحماية الخدمات الموجودة أو المسارات المحجوزة لها»، مشيراً إلى أن التقاطع الجديد يوفر حركات مرورية حرة في جميع الاتجاهات بسعة 4400 مركبة في الساعة، كما يقلل زمن الرحلة للمتجهين من شارع لهباب شرقاً إلى شارع القدرة شمالاً بمقدار ثماني دقائق، ويقلل زمن الرحلة من شارع لهباب غرباً الى شارع القدرة شمالاً بمقدار أربع دقائق.

وأوضح أن مشروع توسعة شارع القدرة وتطويره، يعدّ أحد المشروعات الاستراتيجية، بهدف توفير محور رئيس يبدأ من منطقة جميرا مروراً بشارع أم سقيم، الذي جرى تطويره بإنشاء جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، الأول جسر فوق الطريق الموازي الشرقي (شارع الأصايل)، والثاني فوق الطريق الموازي الغربي (شارع الخيل الأول)، وتستمر الحركة انسيابية في التقاطع المجسّر على شارع الخيل، ثم تقاطع المرابع العربية على شارع الشيخ محمد بن زايد، ومنه إلى شارع القدرة، حيث تستمر الحركة انسيابية فوق جسر القدرة على شارع الإمارات، وصولاً إلى منطقة سيح السلم.

وأشار إلى أن الهيئة طورت شارع القدرة على مراحل عدة، حيث افتتحت في المرحلة الأولى توسعة الشارع من مسار واحد في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه بطول 12 كيلومتراً، بدءاً من تقاطع شارعي لهباب والقدرة حتى دوار باب الشمس شاملة الجسر الجديد، وفي مرحلة لاحقة توسعة جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ معبر للمركبات والجمال على شارع القدرة، كما أنجز مسار للدرّاجات الهوائية على شارع القدرة بطول 18 كيلومتراً، واشتمل على استراحة للدرّاجات الهوائية تضم كلاً من: مرافق عامة ومحال لتأجير الدرّاجات الهوائية والأدوات والملابس المتعلقة بهذه الرياضة، وعيادة طبية متكاملة التجهيز، وبوابة مضمار دبي للدرّاجات الهوائية، واستراحة للدرّاجات الهوائية، و10 مظلات ومواقف للدرّاجات الهوائية.

10 مشروعات

نفذت هيئة الطرق والمواصلات 10 مشروعات لتطوير محور شارعي لهباب وإكسبو، الذي يبدأ من الدوار أمام مخفر شرطة لهباب إلى تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بطول 55 كيلومتراً، حيث جرت توسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، كما جرى تنفيذ تقاطع مجسّر يتألف من 24 جسراً، عند تقاطع هذا المحور مع شارع الشيخ زايد (التقاطع الثامن على شارع الشيخ زايد).

- المشروع شمل تنفيذ

جسر للدرّاجات الهوائية،

إلى جانب أعمال الإنارة،

وتصريف مياه الأمطار.