«إسعاد شرطة دبي» تطلق ميزة «التسوق الإلكتروني»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، ميزة التسوق الإلكتروني، على موقعها الإلكتروني (esaad.dubaipolice.gov.ae)، ما يمكّن حاملي بطاقة إسعاد من الاستفادة من عروض وخصومات ميزات البطاقة عبر الإنترنت، ويحقق السعادة لهم، ويوفر عليهم الوقت والجهد.

وقالت رئيس القطاع العام، النقيب منى التميمي، إن «ميزة التسوق الإلكتروني تدعم توجهات اللجنة، نظراً لتحقيقها الهدف الأساسي من إنشائها، وهو إسعاد موظفي شرطة دبي، والمنضمين إلينا من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والجهات الوزارية والاتحادية».

وبيّنت التميمي أن الميزة بدأت حالياً بست شركات يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من خدماتها عبر الإنترنت، لافتة إلى أنهم يعملون على زيادة عدد الشركات بالتعاون والتنسيق مع الشركاء، وما على المستخدم سوى اختيار الشركة المراد شراء منتجاتها، موضحة أن الأمر يتطلب إضافة شفرة (كود) إسعاد للحصول على الخصم المعلن عنه في الموقع.