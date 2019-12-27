رصد «كسوف الشمس» بتلسكوب متخصص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم مركز الفلك الدولي رصداً جماهيرياً عاماً برعاية وكالة الإمارات للفضاء، لرصد كسوف الشمس الحلقي صباح أمس، في فندق تلال ليوا بالقرب من مدينة زايد بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بحضور ما يزيد على 400 مهتم.

وشاهد المشاركون شروق الشمس وهي في حالة كسوف عند الساعة 07:05 دقائق، وبمرور الوقت ازدادت نسبته إلى أن بدأ الكسوف الحلقي عند الساعة 07:35:16، ووصل إلى ذروته الساعة 07:36:45، وانتهى الكسوف الحلقي في الساعة 07:38:14، وبقيت الشمس في كسوف جزئي حتى انتهى الكسوف بالكامل في الساعة 08:52.

وقال المركز: «بالقرب من ذروة الكسوف الحلقي شاهد المشاركون القمر على هيئة قرص أسود داخل قرص الشمس، وما تبقى من قرص الشمس كان محيطاً بالقمر على هيئة حلقة، وفي هذه الأثناء انخفض لمعان السماء وسادت العتمة نسبياً، وزادت حدة الظلال، وقد شوهد الكسوف على الجدران من خلال أوراق الشجر».

وزود المركز خلال الرصد جميع المشاركين بنظارات الكسوف الخاصة، إضافة إلى وجود تلسكوب شمسي متخصص شاهد المشاركون الكسوف من خلاله، وتم عرض الكسوف على شاشة كبيرة في موقع الرصد. كما أجرى المركز بثاً حياً مباشراً لوقائع الكسوف تم نقله من قبل وسائل إعلام عالمية ومحلية.

وشهدت أجزاء من منطقة الخليج، أمس، ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل بـ«كسوف حلقي» للشمس، حيث يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، ما يحجب الشمس، وتبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة.