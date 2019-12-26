الشعفار يترأس الاجتماع الثاني لـ «أمن الخليج العربي 2»

المصدر: دبي - وام

ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المشتركة لتمرين «أمن الخليج العربي 2»، الفريق سيف عبدالله الشعفار، الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 2»، في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي.

واطلع وكيل الوزارة على نتائج الاجتماعات وورش العمل للفرق التخصصية من الدول الأعضاء المشاركة في التمرين، التي عقدت على مدى يومين، وشهدت خلالهما مناقشات ودراسات لخطط التمرين والسيناريوهات المعدة، وعدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمرين، بحضور أعضاء اللجنة العليا من الدول المشاركة بالتمرين، وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتبادل الشعفار المناقشات مع رؤساء وفود الدول حول الاستعدادات الجارية للتحضير للتمرين، بحسب الخطة المرسومة له، ما يعزز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المطبقة.

وتناول جدول الأعمال موضوعات تتعلق بالاستعداد والتحضير للتمرين ونتائج فرق العمل التخصصية المشتركة.