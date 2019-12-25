الجوائز متميزة.. "وكالة الفضاء" تطلق مسابقة خاصة بـ"كسوف شمس الإمارات"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أطلقت وكالة الإمارات للفضاء، مسابقة إبداعية جديدة لاختيار أفضل 5 صور جماهيرية لظاهرة "الكسوف الحلقي للشمس"، والتي ستشهدها الدولة صباح غد، بعد غياب دام لأكثر من 172 عاماً.

وأوضحت الوكالة، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المسابقة تعتمد على التقاط الراغبين في الاشتراك بالمسابقة، صوراً للظاهرة الفلكية النادرة باستخدام كاميراتهم الخاصة ضمن الفعاليات التي تنظمها الوكالة، والتفاعل مع هاشتاغ المسابقة، للمشاركة بفرصة الفوز بخمس من الجوائز المتميزة.

وتشهد الدولة صباح غد، ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل بـ"كسوف حلقي" للشمس، حيث يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، ما يحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة.