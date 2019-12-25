شاهد .. الاستعدادات النهائية لرصد "كسوف شمس الإمارات"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أنهى فريق العمل التابع لمركز الفلك الدولي، استعداداته لرصد عملية كسوف الشمس الحلقي التي ستشهدها الدولة غد الخميس، بعد غياب دام لنحو 172 عاماً.

ودعا المركز المهتمين إلى المشاركة في الرصد ابتداء من الساعة ٧ صباحاً من فندق تلال ليوا في منطقة الظفرة، والحصول على النظارات الخاصة للكسوف مجاناً.

وكان مركز الفلك الدولي أعلن أن أجزاءً من منطقة الخليج ستشهد صباح الخميس، ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل بـ"كسوف حلقي" للشمس، حيث يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، ما يحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، منوهاً إلى أن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قطره حوالي 155 كم يبدأ من شرق السعودية مروراً بقطر، ثم الإمارات ثم سلطنة عمان، على أن يكمل مساره في المحيط الهندي.