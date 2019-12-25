«إقامة دبي» تطلق نظاماً إلكترونياً جديداً لإدارة الشراكات

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

دشنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في دبي، نظاماً إلكترونياً جديداً خاصاً بإدارة الشراكات في إقامة دبي، باسم «بوابة الشراكة»، طبقاً لمواصفة الآيزو العالمية، ومعايير التميز الحكومي المعتمدة. يأتي انطلاق النظام حرصاً من إقامة دبي على توطيد التعاون المشترك مع شركائها الاستراتيجيين، من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتقديم خدمات متميزة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، إن إقامة دبي تحرص على تقديم خدمات مبتكرة، تواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة، وخطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية، مؤكداً أن إطلاق نظام «بوابة الشراكة» الإلكتروني جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للتحول الذكي لحكومة دبي، وتماشياً مع مبادرة «حكومة بلا ورق»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي تماماً من الأوراق، بشكل يتواءم مع متطلبات مدن المستقبل.

من جانبه، أفاد نائب مساعد المدير لشؤون الجودة والتميز، العقيد عبدالصمد حسين سليمان، بأن نظام بوابة الشراكة يعمل على تغطية جميع مراحل إدارة العلاقة مع الشركاء، من خلال توفير قاعدة بيانات رئيسة لمعلومات الشراكات، ابتداءً من تقديم طلب الشراكة ومتابعة تنفيذها حتى مرحلة الانتهاء والتقييم، ما يسهل عملية التواصل وتفعيل الاتصال في ما بينهم بشكل دقيق ومبسط يوفر الوقت والجهد.