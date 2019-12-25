44.5 ألف مسكن احتياجات مواطني الشارقة وعجمان خلال 10 سنوات

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت دراسة أجرتها إدارة الدراسات الإسكانية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع جامعة الشارقة، بأن متوسط عدد المساكن المطلوبة للمواطنين في إمارتي الشارقة وعجمان، خلال السنوات الـ10 المقبلة (2020 - 2030)، يبلغ 44 ألفاً و518 مسكناً، بواقع 37 ألفاً و525 مسكناً في الشارقة، و6993 مسكناً في عجمان.

فيما يبلغ متوسط عدد المساكن المطلوبة للمواطنين في الإمارتين، خلال الفترة بين عامي 2020 و2040، 69 ألفاً و499 مسكناً، بواقع 56 ألفاً و698 مسكناً في الشارقة، و11 ألفاً و801 مسكن في عجمان.

وتوصلت الدراسة، التي جاءت بعنوان «استشراف الحاجة للسكن في دولة الإمارات خلال 2020 - 2040»، والتي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن عدد المساكن المطلوبة للمواطنين في الإمارتين خلال عام 2020، يبلغ 24 ألفاً و604 مساكن، موزعة على 21 ألفاً و500 مسكن في الشارقة، و3104 مساكن في عجمان.

وكان البرنامج أعلن عن تنفيذه حيين سكنيين في إمارتي الشارقة وعجمان بكلفة 2.2 مليار درهم، هما «حي المنتزي» في عجمان، ويضم 899 مسكناً بقيمة 1.2 مليار درهم، وتبلغ مساحته 955 ألف متر مربع، و«حي السيوح 16» في الشارقة، الذي يضم 818 فيلا، بكلفة مليار درهم.

وأكد البرنامج أن المشروعات الإسكانية التي ينفذها تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، بتوفير المسكن الملائم، بما يحقق الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات. وأكدت الدراسة أن المسكن أحد الاحتياجات الأساسية للمواطنين للمحافظة على استقرار الأسرة، وتتبنى الإمارات سياسة إسكانية تهدف إلى تحقيق مستويات عالية من التنمية البشرية، من خلال تحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع المواطنين، خصوصاً ذوي الدخول المحدودة، إذ تلعب الدولة دوراً مركزياً في هذا الصدد.

وأشارت الدراسة إلى أن ما تم صرفه على مشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان ارتفع من 23 مليون درهم عام 2000، إلى أكثر من مليار درهم في عام 2015، وتسعى الدراسة إلى التنبؤ بالاحتياجات السكنية في الدولة، خلال الفترة من 2020 إلى 2040، واستندت في ذلك إلى تعدادي السكان عامي 2010 و2017، لكل إمارة، في عملية تقدير عدد السكان للفترة المستهدفة.

بيئة سكنية متكاملة

أفادت الدراسة بأن سياسة الدولة لإسكان المواطنين تتميز بالوضوح، من خلال توفير المسكن اللائق، الذي يوفر البيئة السكنية المتكاملة من خدمات ومواصلات واتصالات وتعليم وصحة، وتتوافر أشكال متعددة للإسكان في الدولة، بحسب المستوى الاقتصادي للمواطنين.

ومن أهم هذه الأشكال السكن الحكومي المجاني لأصحاب الدخل المحدود، والمساعدات المالية للمواطنين، الذين تتوافر لديهم أراضٍ سكنية لبناء مسكن، أو من لديهم سكن ويريدون إدخال إضافات أو تحسينات عليه، إضافة إلى القروض طويلة الأجل دون فوائد.