3 مشاكل تعطّل تسجيل المركبات بنظام "التعرفة المرورية".. و"النقل المتكامل" يقدّم الحل

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

شكا مواطنون ومقيمون، على حساب مركز النقل المتكامل بأبوظبي على "تويتر"، من صعوبة في التعامل مع الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل، خلال قيامهم بفتح حسابات لتسجيل مركباتهم ضمن نظام التعرفة المرورية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير 2020، مطالبين بتبسيط إجراءات التسجيل، أو تقديم شرح وافي على الموقع يتضمن آلية تسجيل المركبة وسبل مواجهة أية أخطاء محتملة.

وأكد أصحاب حسابات على "تويتر" أنهم لم يتمكنوا من التسجيل بنظام التعرفة المرورية حتى الآن بسبب مشاكل تقنية بالموقع، بالرغم من تكرار محاولاتهم في أوقات متباعدة، فيما أشار آخرون إلى أنهم أتموا خطوات التسجيل الأولية على النظام، وتمكنوا من فتح حسابات على الخدمة، لكن لم تصلهم رسائل إلكترونية تتضمن "رمز" تسجيل المركبة، مما حال دون تسجيل مركباتهم إلكترونياً في النظام.

وذكرت فئة ثالثة أنها تمكنت من إنهاء خطوات التسجيل وتسلمت رسائل بـ"رمز التسجيل" لكنها بمجرد إضافة "الرمز" ظهر لها عبارة "خطأ في التسجيل"، ما حرمها كذلك من إتمام تسجيل المركبات بالرغم من فتح الحساب.

في المقابل دعا المركز – رداً على تلك الشكاوى - المتعاملين الذين يواجهون مشكلات في نظام التسجيل الإلكتروني، إلى تكرار محاولاتهم بعيداً عن أوقات الذروة، مشيراً إلى أهمية الحرص على تحديث بيانات كل متعامل لإنجاز الخدمة بسرعة ويسر.

وذكر المركز أنه في حال عدم قدرة المتعامل على التغلّب على أية مشكلات في التسجيل، يجب التواصل مع مركز خدمة وإسعاد المتعاملين على الرقم "80088888" للرد على استفساراتهم وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة.