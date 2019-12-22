«قانونية حكومة دبي» تنظم ورشة حول التعامل مع أصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بالتعاون مع معهد تمكين، ورشة عمل تفاعلية لموظفيها، تهدف إلى التوعية بكيفية التعامل مع أصحاب الهمم، وسبل مساعدتهم ودمجهم في المجتمع، وتجاوز أي عقبات أو حواجز في التواصل معهم.

وتضمنت الورشة التي أقيمت بمقر الدائرة بديوان سمو الحاكم، أنشطة تفاعلية للتوعية بالتعامل مع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال تدريب الحضور على كيفية استخدام طريقة برايل في القراءة والكتابة، وتسليط الضوء على أهمية العصا البيضاء للمكفوفين، وكيفية التعامل مع العلامات الأرضية في استخدامها، كما تضمنت تعريفاً بأهمية التواصل اللفظي الدقيق في ظل غياب التواصل البصري، كما استعرضت كذلك التوعية بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقتين الحركية والسمعية، من خلال التعريف بالتعامل الصحيح مع مستخدمي الكرسي المتحرك، والقواعد الأساسية في استخدام لغة الإشارة.

من جهته، قال مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي محمد بالهول، إن هذه المبادرات تأتي تنفيذاً للسياسة الوطنية في تمكين أصحاب الهمم، التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى مجتمع يندمج في نسيجه مختلف فئاته.

وأشار إلى أن الدائرة حرصت، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، على تهيئة كل خدماتها لمتعامليها من أصحاب الهمم، وتوفير قنوات الاتصال المناسبة لهم، مُشيراً إلى أن الدائرة شكّلت لجنة دائمة، لإطلاق وتنفيذ المبادرات الداعمة لمبادرة «مجتمعي مكان للجميع»