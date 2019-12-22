اختتام برامج وورش العمل التدريبية لأعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ورشة عمل خصصها لأعضاء «لجنة دبي للاتصال الخارجي» حول اهتمام الإعلام العالمي بالأخبار والموضوعات المتعلقة بدبي وكيفية تحليل أسلوب تناولها، في ختام الفعاليات والبرامج التدريبية المُدرجة على أجندة اللجنة للعام 2019، والتي ركزت على إطلاع أعضاء اللجنة على أحدث وسائل وآليات الاتصال الاستراتيجي، وتمكينهم من التعرّف عن قرب إلى أفضل الممارسات والخبرات والتجارب الناجحة في مجال الاتصال الاستراتيجي.

وركزت الورشة على السبل الفعالة في توضيح الحقائق وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة وتصويب المعلومات غير الدقيقة، وكيفية الاستفادة من الدبلوماسية الإعلامية وأدوات الاتصال المتنوعة في التعامل مع الموضوعات المتعلقة بصورة دبي عالمياً، وعلاقة ذلك بالأطر القانونية والتشريعات المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، والكيفية التي يمكن بها التغلب على بعض المواقف التي قد تواجه مسؤولي الاتصال أو تعوق أداء مهامهم في توصيل الرسائل الأساسية، وأهمية بناء شبكة علاقات تخدم منظومة العمل الحكومي وتدعم أهدافها.

وتضمنت ورشة العمل محاكاة عملية وضع أعضاء اللجنة خلاله في مواقف مختلقة بهدف تعزيز قدراتهم على التفكير بأسلوب دبلوماسي خلال النقاشات الصعبة، بما تفرزه مثل تلك المواقف من ضغوط تتطلب الكثير من المرونة وسرعة البديهة للتعامل معها بكفاءة. كما تضمنت الورشة استعراض العديد من المواقف والسيناريوهات المختلفة لدراسة ما قد ينتج عنها من تداعيات إعلامية على الجمهور والمتلقين في مختلف أرجاء العالم، بالإضافة الى كيفية تطوير آليات لنقل الحقائق بشفافية ومصداقية بما يغلق الباب أمام أي رسائل مغرضة ومعلومات ملفقة.

وخصصت الورشة جانباً منها لمناقشة قواعد رئيسة على مسؤول الاتصال مراعاتها في عمله، منها ضرورة الإلمام بالموقف أو الموضوع محل النظر في عملية الاتصال من جوانبه كافة، والذهاب إلى أبعد مما هو ظاهر بتحليل مختلف العناصر ذات الصلة للتوصل إلى تصور واضح لما يجب القيام به للتعاطي بإيجابية مع هذا الموقف أو الموضوع، وكذلك رصد الموضوعات محل الاهتمام العالمي والعمل على تعظيم مردودها الإيجابي.

ورشة العمل هدفت إلى تعزيز قدرات المشاركين على التفكير بأسلوب دبلوماسي.