شرطة دبي تستعد للخمسين بلجنة متخصصة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت أكاديمية شرطة دبي عن تشكيل أول لجنة من الخبراء والأكاديميين لاستشراف مستقبل التعليم والتدريب، والخروج بخطط ومشروعات نوعية، استعداداً للخمسين، تنفيذاً لتوجهات القيادة التي تم الإعلان عنها نحو الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة ومئوية الإمارات في 2071، لتحقيق قفزات كبرى في كل المجالات.

وقال مدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور غيث غانم السويدي، إن الأكاديمية بناء على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، اللواء عبدالله خليفة المري، ومتابعة مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، شكلت لجنة من الخبراء والأكاديميين بهدف الخروج بمقترحات وأفكار مبتكرة تستشرف مستقبل التعليم والتدريب لإطلاقها في 2021، ضمن خارطة طريق لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم والتدريب الأكاديمي، وذلك وفقاً لأفضل التجارب والممارسات العالمية، تعتمد على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تخريج أجيال من الضباط تسهم في بناء إمارات المستقبل وتعزز من موقع صدارتها في مجال التنافسية العالمية.

وحث على استنفار الطاقات وحشد الجهود والجد والمثابرة والعمل بروح الفريق الواحد للمشاركة في صياغة الحياة للخمسين عاماً المقبلة، من أجل بناء نموذج تنموي وحضاري للدولة يرتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات قيادتها.