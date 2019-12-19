170 مبنى مهجوراً في عجمان على لائحة الهدم

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

كشفت إدارة المباني في بلدية عجمان لـ«الإمارات اليوم» أن إجمالي عدد البنايات المتهالكة والقديمة المقيمة للهدم في الإمارة منذ بداية العام الجاري بلغ 170 مبنى.

وتابعت أن حصر المباني المهجورة جاء ضمن حملات الدائرة الدورية لإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المناطق السكنية والتجارية في الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بحصر المباني العشوائية وإزالة المخالفة منها، ووضعها على لائحة الهدم، إذا لم يتخذ ملاكها الإجراءات المناسبة.

ولفتت إلى أن معظم المباني المهجورة يتركز في منطقة الليوارة، مضيفة أنها تعتمد على حزمة من الخطوات والإجراءات قبل تنفيذ الهدم، تبدأ بالتواصل مع مالك العقار المطلوب هدمه، ثم وضع علامات الهدم على مداخل وأسوار العقار، ولصق الإخطار على مداخله، يتبع ذلك فصل الخدمات عنه، ومن ثم تنفيذ عملية الهدم.