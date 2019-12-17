أمطار وانخفاض في "الحرارة" حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، غائماً مع سقوط أمطار على فترات، في مناطق متفرقة من الدولة، لاسيما في ظل وجود سحب ركامية، منوهاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ولفت المركز إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.

وأفاد المركز بأن طقس الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

ولفت إلى أن طقس يوم الجمعة، سيظل غائماً جزئياً، مع استمرار احتمال سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الساحلية والشرقية، فيما تزداد الرطوبة النسبية على المناطق الداخلية آخر الليل حتى صباح السبت الباكر.