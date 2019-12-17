«مواصلات الإمارات» تبرم 35 عقداً مع جهات حكومية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت «مواصلات الإمارات» عن تحقيق نموٍّ قياسيٍّ في عدد وقيمة عقود النقل والتأجير مع نخبة من المتعاملين في القطاع الحكومي الاتحادي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي، حيث أبرمت 35 عقداً جديداً ومجدداً مع 28 جهة حكومية واتحادية، لتوفير خدمات النقل الحكومي لمدد متفاوتة تمتد إلى أربع سنوات.

وأفاد مدير حسابات مكتب كبار المتعاملين بالمؤسسة، عبدالغفار محمد يوسف، بأن العقود المبرمة خلال عام 2019 بلغ عددها 35 عقداً جديداً ومجدداً مع 28 جهة اتحادية وحكومية على فترات تمتد إلى أربع سنوات مقبلة، من خلال 651 مركبة و431 سائقاً، ما يعكس الثقة التي تحظى بها «مواصلات الإمارات» لدى متعامليها من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، مؤكداً قدرة فرق العمل المؤهلة على الوفاء بمتطلبات العقود وفق أعلى درجات الجودة والاحترافية، وبتطبيق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في قطاع النقل والتأجير.

وأوضح أن المؤسسة تمتلك أسطولاً ضخماً متنوعاً لخدمة متعامليها من القطاع الحكومي وفق العقود المبرمة، وذلك في مجال النقل والتأجير، وتوفير السائقين ومنسقي الحركة والمشرفات، إلى جانب إدارة وتشغيل المركبات التابعة للجهات، وتركيب الأنظمة الذكية للتتبع والتزود بالوقود، وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة من غسل وصيانة وإصلاح المركبات، عبر كفاءات بشرية وفنية متخصصة.

يذكر أن مكتب كبار المتعاملين في «مواصلات الإمارات» يمتلك 2100 مركبة متنوعة، و1415 سائقاً مؤهلاً، تلقوا برامج تدريبية متعلقة بالسلامة المرورية، والإسعافات الأولية، وغيرها من البرامج المتعلقة بتطوير الخدمة، والارتقاء بمستوى العاملين.