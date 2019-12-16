تأهيل 18 ألف مواطن لوظائف في قطاعات مستهدفة خلال 3 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكليات التقنية العليا، مذكرة تعاون لتأهيل 18 ألف مواطن خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن خلال «البوابة الوطنية للتدريب».

وتستهدف البوابة تمكين المواطنين من مواكبة متطلبات سوق العمل واحتياجاته الوظيفية في قطاعات مستهدفة، وذلك في إطار تنفيذ حزمة قرارات التوطين الصادرة قبل فترة عن مجلس الوزراء.

وثمّن وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس لجنة التوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من خلال رئاسته للجنة متابعة وتنفيذ «رسائل الموسم الجديد» للجهود التكاملية المبذولة لتطبيق حزمة قرارات التوطين، والتي تبلورت بموجبها «البوابة الوطنية للتدريب» التي تسهم بشكل كبير في رفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة.

وقال إن «البوابة تعتبر منصة مبتكرة لتمكين المواطنين من الوظائف في سوق العمل، حيث حرصت الوزارة على تطوير شراكتها مع كليات التقنية العليا لتصميم وتنفيذ البرامج التي من شأنها تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، وبما يتوافق ومتطلبات الوظائف المتوافرة لدى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المستهدفة، التي تبحث دائماً عن الكفاءات والخبرات لشغل هذه الوظائف، لاسيما في ضوء بيئة عمل تنافسية تتطلب إثبات الذات والكفاءة والتميز في أداء المهام الوظيفية المطلوبة».

ودعا المواطنين والمواطنات إلى الاستفادة من ما توفره لهم «البوابة الوطنية للتدريب» من دعم يمكنهم من تحقيق تطلعاتهم الوظيفية.

وتتيح «البوابة الوطنية للتدريب» للمواطنين الباحثين عن الفرص الوظيفية، والراغبين في تطوير مهاراتهم، وكذلك المواطنين الراغبين في تغيير مساراتهم المهنية، الاطلاع على كل البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، وإمكانية الاختيار من بينها بما يتناسب ومؤهلاتهم وتطلعاتهم الوظيفية، ومن ثم التسجيل للمشاركة في البرنامج الذي يتم اختياره وفقاً لآلية محددة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني aetraining.ae

وتوفر البوابة برامج تدريبية ودبلومات تخصصية متنوعة، وأخرى مهارية، بما يتوافق مع متطلبات الوظائف في مجالات الموارد البشرية والتجزئة والمبيعات والتأمين والعقارات وإدارة الممتلكات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والمصرفية وخدمة المتعاملين والعلاقات العامة، فضلاً عن خدمات المطارات والخدمات المساندة.

كما توفر البوابة البرامج الفنية في مجالات صيانة الطائرات والهندسة الكهربائية والميكانيكية، وفي مجال النفط والغاز.

وتراوح مدة البرامج المقدمة بين ثلاثة وستة أشهر، ويحصل بموجبها المتدرب على شهادة صادرة من مراكز التدريب المعتمدة لدى وزارة الموارد البشري والتوطين.

وكانت مراسم توقيع مذكرة التعاون أقيمت أخيراً في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك بحضور الوزير ناصر بن ثاني الهاملي، وأعضاء وممثلين عن أعضاء لجنة التوطين، التي تضم الأمناء العامين للمجالس التنفيذية في إمارات الدولة.

ومثل طرفا المذكرة كل من الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأحمد يوسف أحمد اَل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية.