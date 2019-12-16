بلدية دبي تحدد اشتراطات لحماية عمال تنظيف واجهات المباني من السقوط

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

حذرت بلدية دبي من أن تجاهل سرعة الرياح يعرض العمال الذين يتسلقون المباني لتنظيف واجهتها لخطر السقوط، مشترطة خلو العامل من الأمراض، وأن يكون لا يعاني رهاب المرتفعات.

وأشارت في تقرير أصدرته أخيراً، إلى أن استخدام نظام «حبال الوصول المعلقة» شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، نظراً للتشييد السريع للهياكل وتصميمات البناء للواجهات الخارجية، مؤكدة ضرورة إجراء ذلك عن طريق شركات وموظفين متخصصين ومعتمدين، مع عمل ترتيبات للرصد الفعال لسرعة الرياح قبل الاستخدام.

وأضافت أنه قبل القيام بأي عمل على ارتفاع، يجب على صاحب العمل إجراء تحديد دقيق للمخاطر، لإثبات ما إذا كان الوصول بالحبل طريقة مناسبة للعمل أو لا، مشددة على ضرورة استخدام وسائل الوصول الأكثر أماناً أولاً، مثل التنظيف من الداخل، وغيره.

وذكرت أن نظام حبال الوصول يستخدم بشكلٍ أساسي خلال مرحلة البناء، وكذلك خلال أنشطة التنظيف والصيانة، موضحة أن أهم ميزاته هي السرعة التي يمكن للعمال من خلالها الوصول إلى أماكن صعبة للقيام بعملهم، مع تأثير أقل في العمليات الأخرى والمناطق المحيطة بهم.

وأشارت إلى أن الشخص المختص باستخدام الحبال المعلقة يجب أن يكون مدرباً تدريباً مناسباً، ومؤهلاً للقيام بواجباته المطلوبة على أعلى مستوى، مع فهم كامل لأي مخاطر تتعلق بالعمل، واكتشاف العيوب الفنية، ومعرفة التأثير المحتمل لها، إذ تعتمد السلامة في الوصول باستخدام هذه الحبال بشكلٍ كبير على مستويات عالية من الكفاءة.

ولفتت إلى ضرورة فحص واختبار نظام الوصول باستخدام الحبال، قبل التنفيذ، وتوفير الإشراف المناسب والكافي في بيئة العمل، وتوفير ترتيبات الطوارئ والإنقاذ، مضيفة أن من الضروري وجود مشرفين مؤهلين في تقنيات الإنقاذ، ويتمتعون بالمهارات الشخصية اللازمة لأداء واجباتهم بفعالية، وأن يكون حاصلاً على شهادة فني وصول باستخدام الحبال من المستوى الثالث من «الرابطة الدولية للوصول باستخدام الحبال». وأوضحت البلدية أنه يجب أن يكون المشتركون في العمل على ارتفاع لائقين طبياً، وذوي صحة جيدة، وغير مصابين بأمراض القلب، أو ألم الصدر، وارتفاع ضغط القلب، والصرع، والخوف من المرتفعات أو الدوار، وضعف وظيفة الأطراف، والسكري، وإدمان الكحول أو المخدرات، إضافة إلى الأمراض النفسية.

وأضافت أنه يتعين على من يقوم بهذا العمل الخضوع لفحص طبي منتظم، لضمان اللياقة البدنية، والتأكيد على شهادة اللياقة الطبية التابعة لهيئة الصحة بدبي، والتي تشير إلى أن العامل لا يعاني رهاب المرتفعات.

وشددت على ضرورة أن تكون جميع المعدات المستخدمة متوافقة مع المعايير المعمول بها في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمعايير الدولية، مع صيانتها وتخزينها بشكلٍ صحيح.

وأشارت إلى أن أهم المعدات التي يتكون منها نظام الوصول باستخدام الحبال هو خطاف التثبيت، ونقطة التثبيت، وجهاز الصعود، وجهاز الدعم، وجهاز الإنزال، مؤكدة ضرورة أن يكون هذا الجهاز من النوع الذي يتوقف إذا فقد المستخدم السيطرة عليه.

5 عوامل لتقييم المخاطر

أكدت بلدية دبي أنه عند تقييم المخاطر يجب على صاحب العمل مراعاة خمسة عوامل مرتبطة بالعمل المزمع تنفيذه، هي:

1- مدة العمل.

2- الحبال والإكسسوارات المستخدمة.

3- الخطوط الكهربائية الموجودة.

4- حالة الطقس.

5- الشخص المستخدم للحبال.