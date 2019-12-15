إنجاز 60% من امتداد شارع الشيخ زايد بجزيرتَي أم لفينة والريم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل، وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، عن تقدم سير العمل في مشروع امتداد شارع الشيخ زايد بن سلطان بجزيرة أم لفينة وجزيرة الريم، والبالغة كلفته الإجمالية نحو مليار و131 مليون درهم.

وأكد الجانبان أن العمل جارٍ في المشروع بعقديه الأول والثاني وفقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز والتسليم، حيث بلغ متوسط نسبة الإنجاز في المشروع نحو 60%، بواقع نسبة إنجاز بلغت 57% للعقد الأول من المشروع، والعقد الثاني نحو 62%، إذ ينفذ المشروع على جزأين في آنٍ واحد، ومن المقرر إنجاز كل أعمال المشروع وتسليمه في الربع الثالث من عام 2020.

من جانبه، أفاد مركز النقل المتكامل بأن مشروع أم لفينة يعتبر من مشروعات النقل البري الحيوية التي ينفذها المركز وشركة مساندة، ويعد جزءاً من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، وتعزز جودة البنية التحتية، وتدعم التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

ولفت المركز إلى أن طريق أم لفينة يخدم الأحجام المرورية الحالية والمستقبلية، ما بين المشروعات التطويرية، مثل جزيرة الريم، وجزيرة الماريا، وجزيرة أم لفينة، وشارع الشيخ زايد بن سلطان، بحيث تصل الطاقة الاستيعابية القصوى للطريق إلى ما يقرب من 6600 رحلة في الساعة بكل اتجاه.