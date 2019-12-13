حمدان بن محمد: المرحلة المقبلة تتطلب عقولاً قيادية خلاقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حرص حكومة دبي على تعزيز منظومة الاتصال الحكومي لمواكبة التطلعات المستقبلية، وبناء تواصل مؤثر مع مختلف شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عقولاً قيادية خلاقة، تتكيف مع المتغيرات وتستبق التحديات.

ولي عهد دبي: - «نحرص على تعزيز منظومة الاتصال الحكومي لمواكبة تطلعاتنا للمستقبل». - «تطوير منظومة اتصال مؤثرة وفعالة، يعزز التفاعل الإيجابي مع المجتمع». - «دور مؤثر للشبكة العامة للاتصال الحكومي في تكريس نهج الصوت الواحد». - نسعى إلى تعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر المدن حيوية وتقدّماً في العالم.

وشدد سموه على ضرورة مواكبة الاتصال الحكومي للمتغيرات المتسارعة في المشهد العالمي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر المدن حيوية وتقدّماً في العالم.

وأشار سموه إلى الدور الفاعل الذي يلعبه الاتصال في دعم توجهات وأهداف الحكومة، والإسهام في تنفيذ استراتيجياتها في مختلف القطاعات الحكومية، مثمناً دور الاتصال الحكومي في تكريس نهج الصوت الواحد ودعم الصورة الموحدة للحكومة، ومشيداً بدور مديري الاتصال الحكومي في تعزيز التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية كافة في الإمارة، وإيجاد حالة من الانسجام والتناغم في الأداء، لضمان اتساق الخطاب الحكومي بشكل يضمن تحقيق التأثير المرجو للرسائل الحكومية لتأسيس علاقة وطيدة ومتناغمة بين الحكومة والمجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء سموه أعضاء الشبكة العامة الاتصال الحكومي في دبي، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، حرصاً من سموه على تأكيد أهمية الدور الذي تلعبه إدارات الاتصال لدى الجهات الحكومية، وتقدير جهود الشبكة في تبني نهج العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، بما يسهم في تعزيز مكانة حكومة دبي الريادية على المستويات كافة.

وقال سمو ولي عهد دبي موجهاً حديثه لأعضاء شبكة الاتصال الحكومي: «المرحلة المقبلة تتطلب عقولاً قيادية خلاقة، تتكيف مع المتغيرات وتستبق التحديات لصياغة مستقبل مشرق».

وأضاف سموه: «وفي ظل الوتيرة المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، يبرز دوركم كقادة للاتصال الحكومي في العمل بروح الفريق الواحد، من أجل تحقيق أعلى مستويات التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، من خلال تعزيز منظومة العمل الحكومي، وتطوير أنظمة اتصال مؤثرة وفعالة في حكومة دبي، تعزز التواصل المتبادل مع المجتمع بما يدعم المبادرات التنموية للحكومة».

وأشار سموه إلى ضرورة مواصلة جهود الشبكة في تحقيق غايات وأولويات الحكومة في تعزيز مكانة الإمارة، وتحقيق السعادة لمجتمعها، مؤكداً سموه على أن تحقيق هذه الغايات يتطلب بناء برامج اتصال مؤثرة وفعالة، تدعم رؤية الحكومة وتتبنى الإبداع والابتكار في المفاهيم والوسائل والتطبيقات المستخدمة، وبما يواكب طموحاتنا المستقبلية.

مواكبة التغيرات المستقبلية

تضمّ الشبكة العامة للاتصال الحكومي، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، في عضويتها القيادات المسؤولة عن الاتصال في الجهات الحكومية، تهدف لتحقيق التكامل في تعزيز الرسائل الحكومية، وانتهاج فلسفة تحث على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، ومواكبة التغيرات المستقبلية في جميع المجالات، من خلال وضع الأطر والمنهجيات التي تحقق تطلعات حكومة المستقبل، وتنسيق جهود الاتصال بين الجهات الحكومية، من خلال تطبيق الدليل العام للاتصال الحكومي للدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي.