محمد بن راشد يستقبل رئيس قيرغيزستان

المصدر: أبوظبي ـ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دبي، أمس، رئيس جمهورية قيرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، والوفد المرافق.

محمد بن زايد: - «الإمارات تعمل من أجل التنمية والاستقرار والسلام في العالم». - «العلاقات بين الإمارات وقيرغيزستان شهدت تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات». جينبيكوف: - «الإمارات من أفضل دول العالم حضارة ونمواً متسارعاً على جميع المستويات». - «القيادة الواعية للإمارات سبقت الزمن في جعلها من أهم الدول في النماء والتقدم».

وقد رحب سموه بضيف البلاد، الذي يجري زيارة رسمية للدولة على رأس وفد رفيع المستوى، متمنياً له زيارة ناجحة وموفقة على جميع المستويات. وتجاذب سموه والرئيس جينبيكوف أطراف الحديث حول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان الصديقة، خصوصاً في مجال الاستثمار وبناء شراكة اقتصادية وتجارية واستثمارية تعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، على أهمية فتح آفاق جديدة، وبناء جسور بين الطرفين يمكن العبور منها إلى مستويات أرحب في قطاع الاستثمار، والتبادل الثقافي، وتنشيط السياحة البينية، التي تزيد التقارب بين الشعبين وتختصر المسافات في ما بينهما.

إلى ذلك، أشاد الرئيس القيرغيزي بالنهضة الحضارية التي تعم مجتمع الإمارات. واعتبر زيارته الأولى للدولة بشرى خير وتفاؤل في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات ثنائية تحدد مسار العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتمهد لاستشراف المستقبل برؤى مشتركة، تنعكس إيجاباً وفائدة على شعبيهما.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس جمهورية قيرغيزستان في قصر الوطن في أبوظبي، في وقت سابق أمس، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية.

وأعرب سموه عن تطلعه لأن تشكل هذه الزيارة دفعة قوية للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيزاً لقاعدة مصالحهما المشتركة في المجالات كافة.

وأكد أن دولة الإمارات، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لديها نهج ثابت في علاقاتها الخارجية، يعتمد على العمل من أجل التنمية والاستقرار والسلام في العالم كله، واستثمار إمكانات التعاون بين الدول المختلفة، لمصلحة تنمية ورفاهية شعوبها.

ونقل سموه لرئيس قيرغيزستان تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته له ولجمهورية قيرغيزستان الصديقة دوام التقدم والاستقرار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن العلاقات بين البلدين شهدت تقدماً ملحوظاً في المجالات المختلفة، منوهاً سموه بسعيهما المشترك لتعزيزها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سموه أن دولة الإمارات تمثل بوابة مهمة لقيرغيزستان لأسواق منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه فإن قيرغيزستان بموقعها الجغرافي المتميز في وسط آسيا، وما تتمتع به من إمكانات استثمارية واقتصادية ثرية وواعدة، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للإمارات.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع قيرغيزستان على المستويات كافة، بما يعود بالخير والنماء على البلدين، ويحقق طموحات شعبيهما في التنمية والرخاء.

من جانبه، أكد رئيس جمهورية قيرغيزستان الاهتمام الكبير الذي تبديه بلاده لتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات في المجالات المختلفة، وحرصها على التعرف إلى جوانب هذه التجربة والاستفادة منها، مشيراً إلى الجوانب المشتركة في العادات والتقاليد العريقة، وسبل المحافظة عليها.

وقال إن الإمارات إحدى أفضل دول العالم حضارة ونمواً متسارعاً على جميع المستويات، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده، بفضل السياسة الحكيمة والقيادة الواعية لحكومة الإمارات، التي سابقت الزمن في جعل هذه الدولة من أهم دول العالم في مسيرة النماء والتقدم.

وأكد طموح بلاده وسعيها الكبير لتطوير علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات بالشكل الذي يعزز مصالح الجانبين، لاسيما في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن بلاده على أتم الاستعداد لتسخير كل الإمكانات اللازمة لتعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين مجتمع الأعمال لدى الجانبين.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسورونباي جينبيكوف مراسم تبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وقيرغيزستان، لتعزيز التعاون في المجالات التعليمية والأمنية والسياحية والزراعية والثقافية، إضافة إلى مجالات العلوم الإسلامية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد استقبل أمس سورونباي جينبيكوف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة تستغرق يومين.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث عزف السلام الوطني لجمهورية قيرغيزستان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس الضيف، واصطفت ثلة من حرس الشرف ترحيباً بزيارته.

جينبيكوف يزور جامع زايد الكبير

زار رئيس جمهورية قيرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، وسفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان سفير غير مقيم لدى قيرغيزستان، سعيد مطر القمزي، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية قيرغيزستان.

واستهلّ جينبيكوف والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث توجه الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.