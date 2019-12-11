مواقف حافلات مرنة بخاصية الطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن البدء في تنفيذ مواقف مغلقة لركاب الحافلات العامة، توفرها تحت الطلب، أطلقت عليها مواقف «حافلات مرنة»، كما أعلنت عن تطوير نماذج لمواقف محطات الحافلات بخاصية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقالت إن موعد تدشين مركز التحكم المروري بالبرشاء، في أبريل المقبل.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية، خلال أعمال اليوم الثاني من فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، إن «مركز التحكم المروري في البرشاء سيتم تشغيله في موعد أقصاه منتصف عام 2020»، مضيفاً أنها «تجري حالياً اختبارات على حافلات كهربائية، إذ ستحول 90% من مركبات الأجرة العاملة في دبي إلى كهربائية أو هجينة بحلول عام 2026».

وأوضح أن «الهيئة تجري حالياً تجارب على تشغيل الحافلات الكهربائية»، لافتاً إلى أن التطور التكنولوجي والصناعي، الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة، فرض على الحكومات تطوير أسس تخطيط المدن وتخطيط البنية التحتية للنقل والطرق، بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية، لاسيما في ظل النمو السكاني المستمر الذي تشهده المدن الرئيسة في العالم.

وقال الطاير إن «الهيئة أطلقت حزمة مشروعات ومبادرات لمواكبة مستجدات مستقبل التنقل، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، من خلال تدشين مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، الذي يتعامل مع نحو 75 مليون معلومة يومياً».

وأشار إلى التعاون مع شركة «كريم» في توفير خدمة «هلا» للحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة، التي خفّضت وقت الحصول على مركبات الأجرة من 12 دقيقة إلى 3.5 دقائق، ومن خلال خدمة «الوايف آي» المجانية تجاوزنا حاجز اللغة عبر توفير الترجمة الفورية بمختلف اللغات للمتعاملين.

وحول الرؤية المستقبلية للنقل في عام 2040، قال الطاير إن «هناك العديد من التحديات والمتغيرات والجوانب غير المعروفة في مشهد المواصلات على مدى الـ20 سنة المقبلة، حيث تتطور التكنولوجيا بصورة متسارعة، والتعامل مع هذا الوضع يتطلب استخدام أسلوب تحليل السيناريوهات لتخطيط المستقبل، وتطوير أسس تخطيط المدن وتخطيط البنية التحتية للنقل والطرق، بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية».